Valgreghentino. Dal 7 luglio al via “StART!”, rassegna di film, musica e spettacoli

Una rassegna per ricominciare insieme

Gli eventi si svolgeranno presso l’area ex GraniMarmi

VALGREGHENTINO – L’amministrazione comunale, la Pro Loco di Valgreghentino, la biblioteca civica e l’associazione Agorà organizzano “StART!”, una rassegna di film, musica e spettacoli per l’estate 2020 per ricominciare insieme!

Tutti gli eventi si svolgeranno presso l’area ex GraniMarmi in via F.lli Kennedy, 78 a Valgreghentino. In caso di maltempo gli eventi sono rimandati al giorno successivo. Tutte le serate si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid.