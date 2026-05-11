Valmadrera, al Fatebenefratelli la mostra “Artisti per EMERGENCY” tra arte e impegno civile

Dal 14 al 17 maggio opere di Casiraghy, Orazio, Freddi e dei gruppi Pittura Uno e Koinè per sostenere i progetti umanitari dell’associazione

Inaugurazione il 14 maggio alle ore 18

VALMADRERA – Valmadrera si prepara ad accogliere un evento che unisce arte, solidarietà e impegno civile. Giovedì 14 maggio, alle ore 18, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, sarà inaugurata la mostra collettiva “Artisti per EMERGENCY”, promossa in occasione del 32° anniversario dell’associazione umanitaria.

L’esposizione è realizzata con il patrocinio del Comune di Valmadrera e la collaborazione dell’ANPI Provinciale di Lecco, e riunisce le opere di numerosi artisti del territorio che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio di una causa solidale. Tra i protagonisti figurano Alberto Casiraghy, Gaetano Orazio, Bruno Freddi e gli artisti dei gruppi Pittura Uno e Koinè, insieme ad altri autori locali.

Oltre venti artisti hanno aderito all’iniziativa promossa dal Gruppo Pittura Uno, trasformando la mostra in un progetto di raccolta fondi a sostegno delle attività di EMERGENCY. L’intero ricavato delle eventuali vendite sarà destinato ai progetti umanitari dell’associazione, tra cui ospedali nei paesi in guerra, il Progetto Italia e la nave SAR Life Support.

Enrico Avagnina, tra i promotori della mostra, ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa:”Questa mostra rappresenta per noi una forma di resistenza culturale e solidale. È la nostra continuità nel sostenere la vita a Gaza, una vita messa tragicamente in discussione anche durante i periodi di cosiddetta ‘tregua’. È la nostra continuità nel condannare e ripudiare tutte le guerre, senza alcuna eccezione, e la nostra continuità nel pretendere la piena attuazione dell’articolo 11 della nostra Costituzione. L’arte non può restare a guardare mentre il diritto alla vita e alla pace viene negato.”

Dalla parte di EMERGENCY, il coordinatore d’area Adriano Crisafi ha ringraziato gli artisti per la partecipazione: “Vogliamo ringraziare di cuore tutti gli artisti che hanno aderito. È un gesto di grande solidarietà che permette di trasformare la bellezza in aiuti concreti: l’intero ricavato della vendita delle opere sarà donato per finanziare i nostri ospedali nel mondo, il Progetto Italia e la nave SAR Life Support, portando cure gratuite e di alta qualità alle vittime dei conflitti e della povertà. Ci aspettiamo una grande risposta di visitatori quale conferma della generosità dei lecchesi.”

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 17 maggio, tutti i giorni dalle 15 alle 19.30, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare le opere e sostenere un’importante iniziativa umanitaria.