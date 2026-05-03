Valmadrera, al Teatro Artesfera il 7 maggio “Storie di donne Resistenti” sulla storia delle donne tra guerra e diritti

Appuntamento giovedì 7 maggio alle 18.30 con gli studenti della scuola “Vassena”

Racconto dalla Prima Guerra Mondiale alla conquista del diritto di voto

VALMADRERA – Una rappresentazione teatrale dedicata alla storia e al ruolo delle donne italiane è in programma giovedì 7 maggio alle ore 18.30 al Cinema Teatro Artesfera. L’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra – Comitato provinciale di Lecco, con il patrocinio del Comune di Valmadrera, propone lo spettacolo “Storie di donne Resistenti – dalla I Guerra Mondiale alla conquista del diritto di voto”.

Sul palco saranno protagonisti gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “L.B. Vassena”, chiamati a portare in scena un percorso narrativo che attraversa alcune delle tappe più significative della storia femminile in Italia.

Si tratta di uno spettacolo di teatro civile e di narrazione, con la direzione artistica di Alberto Bonacina, che ripercorre il lungo cammino delle donne a partire dalla Prima Guerra Mondiale, quando furono chiamate a reggere fabbriche, campi e famiglie, fino alla conquista dei diritti civili e politici, tra cui il diritto di voto.

Un viaggio nella storia che mette al centro i temi della resistenza, della tenacia e della libertà, restituendo – attraverso la voce delle nuove generazioni – una riflessione sul contributo fondamentale delle donne nella costruzione del Paese e su una forza a lungo rimasta senza pieno riconoscimento.