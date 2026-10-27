Valmadrera, “Alone Together” in mostra fino al 15 novembre

L’esposizione di Beatrice Valessina ed Elisa Veronelli prosegue allo Spazio Espositivo FBF fino al 15 novembre

La mostra unisce pittura e fotografia in un percorso dedicato alle fragilità e alle relazioni contemporanee

VALMADRERA – Dopo un’inaugurazione che ha richiamato oltre 100 visitatori, prosegue allo Spazio Espositivo FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli la mostra “Alone Together”, dedicata alla solitudine contemporanea attraverso le opere delle artiste lecchesi Beatrice Valessina ed Elisa Veronelli. L’esposizione, promossa da Lumis Arte e dal Comune di Valmadrera, con il sostegno di Acinque e il patrocinio della Provincia di Lecco, resterà aperta al pubblico fino al 15 novembre 2026.

La rassegna rappresenta il primo appuntamento del progetto culturale “Alone”, nato per valorizzare il lavoro delle artiste under 35 del territorio e creare occasioni di confronto tra la ricerca artistica e la comunità.

Al centro dell’esposizione c’è la solitudine, una condizione che attraversa l’esperienza di molte giovani persone e che le due autrici affrontano attraverso linguaggi differenti. Le opere pittoriche di Elisa Veronelli si intrecciano con le fotografie di Beatrice Valessina, dando vita a un percorso nel quale immagini e visioni si incontrano fino a comporre un’installazione: uno spazio intimo che invita il visitatore a entrare in relazione con le opere.

La solitudine non viene interpretata soltanto come isolamento. Come sottolineano i curatori, può diventare anche un’occasione di introspezione, crescita e trasformazione. In questa prospettiva, l’arte si fa strumento per esprimere emozioni, dubbi e fragilità condivise, aprendo la strada al confronto e all’incontro.

La mostra è visitabile al Centro Culturale Fatebenefratelli il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19, mentre il sabato gli orari sono dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. In occasione della chiusura, domenica 15 novembre, è prevista un’apertura straordinaria dalle 14 alle 17, con la presenza delle artiste e dei curatori di Lumis Arte. Sarà un’opportunità per approfondire direttamente con le autrici i contenuti, le tecniche e i significati delle opere esposte.

Tra gli appuntamenti in calendario figura anche una pratica artistica condivisa, prevista per sabato 14 novembre alle 15. L’iniziativa, ideata e condotta da Beatrice Valessina ed Elisa Veronelli, è rivolta ad artiste e artisti, educatrici ed educatori, appassionate e appassionati d’arte e a chiunque desideri sperimentare in prima persona una riflessione creativa sui temi della mostra.

Sono inoltre disponibili visite guidate dedicate a scuole, associazioni, gruppi culturali e altre realtà del territorio interessate ad approfondire i contenuti dell’esposizione. Gli incontri, con la partecipazione delle artiste e dei curatori, possono essere organizzati concordando date e modalità. Per informazioni e richieste è possibile scrivere a biblioteca@comune.valmadrera.lc.it.

“Alone Together” apre così un percorso espositivo destinato a proseguire nei prossimi mesi al Centro Culturale Fatebenefratelli, con nuove mostre dedicate alla giovane creatività femminile lecchese. L’obiettivo di Lumis Arte e del Comune di Valmadrera è dare continuità alla proposta culturale e favorire una partecipazione sempre più ampia della cittadinanza.