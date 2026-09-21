Valmadrera. “Benedictus-Maledictus” porta il MedFest nella Chiesa di San Martino

La tappa valmadrerese è il secondo dei 18 appuntamenti della rassegna dedicata al Medioevo in otto province lombarde

Domenica 20 settembre protagonista l’Ensemble Dialogos, formazione croata diretta dalla cantante e musicologa Katarina Livljanić

VALMADRERA – Un viaggio tra musica liturgica medievale e poesia, nella cornice della Chiesa di San Martino. Arriva a Valmadrera “Benedictus-Maledictus”, secondo appuntamento di “MedFest Lombardia”, la rassegna dedicata al Medioevo che propone 18 eventi in otto province lombarde, ospitati in luoghi legati all’arte e all’architettura di questa stagione storica.

Il concerto è in programma domenica 20 settembre alle ore 16.00, in collaborazione con il Comune di Valmadrera, e vedrà protagonista l’Ensemble Dialogos, formazione proveniente dalla Croazia diretta da Katarina Livljanić, cantante, musicologa e docente alla Schola Cantorum di Basilea. Il gruppo porta avanti una ricerca dedicata alle radici musicali, affiancando allo studio un lavoro interpretativo apprezzato dalla critica francese e internazionale.

Al centro di “Benedictus-Maledictus” ci sarà il mondo intimo e intenso della musica liturgica medievale. Due voci dialogheranno attraverso i secoli, mettendo in relazione le composizioni del Medioevo con le parole di tre autori dell’Ottocento e del Novecento: Constantin Kavafis, Elias Canetti e Giorgio Manganelli. Un confronto costruito attraverso musica e testi, con l’obiettivo di creare un collegamento tra le voci del passato e il presente.

Al termine del concerto è prevista una visita guidata a cura dell’Associazione Luce Nascosta. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito di MedFest Lombardia.