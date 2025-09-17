Valmadrera celebra la memoria di Dionigi Villa con il concorso “Nis il poeta”

Un contest che unisce poesia, racconto e fotografia, dedicando ampio spazio ai giovani talenti

La consegna delle opere è fissata da lunedì 3 novembre fino alle ore 12.30 di venerdì 27 febbraio

VALMADRERA – L’Associazione di Promozione Sociale Banca del Tempo Valmadrera – APS, insieme al Centro Fotografico Gianni Anghileri e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di Valmadrera, promuovono l’ottava edizione del Concorso “Dionigi Villa: Nis il poeta”, un appuntamento tradizionale nel panorama artistico e culturale dedicato alla memoria del poeta spontaneo e “contadino” valmadrerese.

Anche quest’anno il concorso prevede sei sezioni:

Sezione A – Poesia inedita in lingua italiana – Ragazzi (fino a 15 anni compiuti)

Sezione B – Poesia inedita in lingua italiana – Adulti (da 16 anni in poi)

Sezione C – Racconto breve in lingua italiana – Ragazzi (max 2 mila caratteri spazi inclusi, fino a 15 anni compiuti)

Sezione D – Racconto breve in lingua italiana – Adulti (max 3.500 caratteri spazi inclusi, dai 16 anni in poi)

Sezione E – Fotografia – Ragazzi (fino a 15 anni compiuti)

Sezione F – Fotografia – Adulti (da 16 anni in poi)

La consegna delle opere è fissata da lunedì 3 novembre fino alle ore 12.30 di venerdì 27 febbraio 2026. Le quote di partecipazione restano gratuite per i ragazzi (sezioni A e C), mentre per gli adulti sono pari a 15 euro (sezioni B e D) e 10 euro (sezioni E e F).

Il tema delle opere letterarie è libero. Per la sezione fotografica, ogni autore potrà presentare fino a un massimo di tre immagini, ognuna accompagnata da un titolo o un verso tratto da opere poetiche o letterarie esistenti; sarà inoltre valutata la coerenza tra la fotografia e il titolo scelto.

La serata di premiazione si svolgerà venerdì 22 maggio 2026 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. Durante l’evento sarà inaugurata la mostra fotografica, che resterà aperta al pubblico fino al 31 maggio 2026 presso la Sala Spazio FBF – Sala Esposizioni dello stesso Centro Culturale.

Sono previsti premi in denaro, da 25 a 150 euro, per i primi tre classificati di ogni sezione. Inoltre, a tutti i partecipanti sarà consegnata gratuitamente l’antologia del concorso, contenente almeno un’opera per ciascun autore.

Anche l’ottava edizione del concorso ribadisce l’impegno condiviso delle associazioni locali e delle istituzioni nella promozione dell’arte, della cultura e della solidarietà sul territorio.

Attiva dal 2010, Banca del Tempo Valmadrera nasce dall’iniziativa di dieci persone desiderose di rispondere ai bisogni della comunità e migliorare la qualità della vita propria e altrui. Anche per questa edizione, l’associazione si impegna con particolare dedizione affinché l’evento, ormai appuntamento fisso nel panorama culturale valmadrerese, possa crescere costantemente grazie al lavoro della consolidata collaborazione con il Comune, la Biblioteca civica e il Centro Fotografico Gianni Anghileri.

La cultura, infatti, rappresenta un elemento chiave per favorire la rete di scambio di saperi, tradizioni e buone pratiche su cui si basa la comunità dei soci della Banca del Tempo. La partecipazione dei ragazzi, con la sezione a loro dedicata, costituisce inoltre un’importante occasione di dialogo indispensabile con la scuola e le nuove generazioni.

Il Centro Fotografico nasce nel 1984 dalla passione per la fotografia condivisa da un gruppo di amici. Fin dai primi anni, il Club si è affermato come un punto di incontro, crescita e confronto per tutti gli appassionati dell’immagine.

Nel 2012, la scomparsa di Gianni Anghileri, uno dei soci fondatori, ha segnato profondamente il gruppo; per onorarne la memoria e riconoscere il suo importante contributo, il Fotoclub ha scelto di dedicargli il proprio nome, diventando ufficialmente “Centro Fotografico Gianni Anghileri Valmadrera”.

Da sempre il Club promuove attività legate alla cultura fotografica e instaura collaborazioni attive con altri circoli del territorio, nonché con associazioni culturali, artistiche e sportive. “Il nostro obiettivo è condividere la passione per la fotografia, crescere insieme sia come fotografi sia come persone, e contribuire con il nostro entusiasmo alla vita culturale della comunità” concludono dal Club.

SCHEDA-PARTECIPAZIONE-POESIE-E-RACCONTI

BANDO-NIS-IL-POETA