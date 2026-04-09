“2 serate su 2 ruote”: a Valmadrera racconti di cicloturismo

Appuntamenti il 15 aprile e il 6 maggio al Fatebenefratelli: racconti di viaggio per promuovere la mobilità sostenibile

Durante gli incontri sarà presentata una nuova associazione ciclistica valmadrerese e il progetto Agri-Bike

VALMADRERA – Due serate dedicate al cicloturismo per raccontare viaggi, esperienze e modi diversi di vivere la bicicletta. La Consulta dello Sport del Comune di Valmadrera propone l’iniziativa “2 serate su 2 ruote = 4 storie”, in programma il 15 aprile e il 6 maggio, alle ore 20.45, all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

L’appuntamento porterà sul palco quattro racconti di viaggio in bicicletta, tra loro molto diversi per destinazioni e modalità: dalla Namibia all’Inghilterra, dal viaggio in solitaria al pellegrinaggio di gruppo, fino ai percorsi turistici tra mare e montagne.

La prima serata, in calendario il 15 aprile, vedrà gli interventi di Michele Magni con “Una pedalata tra mare e montagne” e di Alessandro Sozzi insieme a Alessandro Crippa con “Il nostro viaggio nella Namibia selvaggia”. Il secondo appuntamento, il 6 maggio, proporrà invece “Appunti su due ruote” di Andrea Rusconi e il racconto degli Amici di Cascina Don Guanella, dedicato al pellegrinaggio da Canterbury per il Giubileo 2025.

Le due serate intendono offrire uno sguardo ampio sul cicloturismo, tra esperienze personali e percorsi collettivi. “Queste iniziative rappresentino un’occasione per valorizzare il cicloturismo come forma di mobilità sostenibile, di scoperta del territorio e di pratica sportiva accessibile a tutti. Le testimonianze dei protagonisti offriranno spunti concreti per riflettere su un modo diverso di viaggiare e di vivere la bicicletta, anche negli spostamenti quotidiani”, sottolinea il presidente della Consulta dello Sport, Massimo Manzoni.

“Oltre ai racconti di viaggio”, aggiunge l’assessore allo Sport Marcello Butti, “le due serate saranno anche un momento per presentare alla cittadinanza la nascita di una nuova associazione ciclistica valmadrerese e per approfondire il progetto di Agri-Bike della Cascina Don Guanella, iniziativa che unisce inclusione sociale, agricoltura e mobilità lenta”.