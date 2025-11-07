A Valmadrera l’incontro “Lecco Olimpica: dalla Storia alle Olimpiadi Invernali 2026”

Atleti, tecnici e appassionati raccontano il legame tra Lecco e lo sport olimpico internazionale

Appuntamento a mercoledì 12 novembre ore 21

VALMADRERA – Grande attesa per il terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Cultura ad alta quota. Montagna e Olimpiadi nella provincia di Lecco”, promossa dalla Biblioteca Civica di Valmadrera, dalla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, dall’Assessorato allo Sport e alla Cultura e dalla Consulta dello Sport del Comune di Valmadrera.

Mercoledì 12 novembre alle ore 21, nella Sala Ingresso dello spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, si terrà l’incontro “Lecco Olimpica: dalla Storia alle Olimpiadi Invernali 2026”, una serata dedicata allo sport olimpico lecchese in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

All’incontro parteciperanno Gianni Menicatti, studioso di economia del territorio, statistico e coordinatore dell’Osservatorio sulla qualità dello sport (autore del libro “Sport Lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati”), e Gianfranco Polvara, ex fondista lecchese, cinque volte olimpionico da atleta e tre volte come skiman.

Sarà inoltre presente un rappresentante del Comitato Organizzatore Milano-Cortina 2026, che illustrerà il legame tra le prossime Olimpiadi e il territorio lecchese, punto di collegamento strategico tra Milano e la Valtellina. A condurre la serata sarà il giornalista Marco Corti.

“L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere la storia sportiva olimpica del territorio lecchese, celebrando atleti, tecnici e appassionati che, nel corso degli anni, hanno portato il nome di Lecco e delle sue montagne nel panorama sportivo internazionale. Sarà inoltre un momento per presentare le imminenti Olimpiadi Invernali, che coinvolgeranno da vicino il nostro territorio” concludono gli organizzatori dell’iniziativa.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.