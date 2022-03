A Valmadrera: “Xesperienza: testimonianze dal carcere e dalla scuola”

Giovedì 17 marzo, alle ore 21.00, al centro Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – Al centro Fatebenefratelli di Valmadrera, all’interno del ciclo “Questa sera mi connetto. Serate dedicate ai social”, che ha già visto il successo delle protagoniste dei primi due appuntamenti, si terrà il terzo incontro con Luisa Colombo e gli amici di Xsperienza, associazione di cui la Colombo è Presidente.

Xsperienza è un’associazione si occupa di sostegno alle fragilità, attraverso percorsi educativi e rieducativi in carcere e nelle scuole.

L’incontro è in programma per giovedì 17 marzo, alle ore 21.00 e, come spiega l’assessore ai Servizi Bibliotecariì Raffaella Brioni: “Sarà un’opportunità per meglio comprendere, la realtà del carcere e di quanto ruota attorno ad esso, attraverso la testimonianza diretta di alcuni protagonisti, e la visione del trailer ‘Ne vale la pena – prevenire oltre che curare’ e l’occasione per approfondire l’esperienza umana e professionale di Luisa Colombo, nelle strutture penitenziarie di Bollate e Bergamo, dove svolge la sua attività da diversi anni”.

Giovedì 10 marzo invece si è tenuto il secondo incontro della rassegna, con protagonista Luisa Colombo, artista, arteterapeuta, animatrice di atelier espressivi ed esperta di laboratori esperienziali. Colombo ha parlato al pubblico della sua esperienza artistica e di cosa sia l’arteterapia, come la stessa arteterapia abbia influenzato positivamente la sua vita e come l’arte possa essere utilizzata quale opportunità per individuare nuove forme di comunicazione, coniugandole con il rispetto per le tradizioni, per la cultura e per l’ambiente, privilegiando l’ascolto e la cura delle relazioni interpersonali. Esperta nella progettazione e realizzazione di laboratori, rivolge la sua attività al mondo dell’istruzione, dell’infanzia, dell’adolescenza, dei rapporti tra genitori e figli, del carcere, del disagio psichico e delle disabilità, offrendo percorsi innovativi che viaggiano attraverso i mondi dell’immaginazione, delle diverse culture e delle idee.