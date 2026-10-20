Alone-Together, la mostra che parla di solitudine

Il progetto di Lumis Arte che coinvolge le artiste lecchesi under 35 per la divulgazione della ricerca creativa

Si apre a Valmadrera il progetto “Alone” con l’esposizione di Beatrice Valessina ed Elisa Veronelli

VALMADRERA- È la “solitudine” il tema principale della mostra “Alonte Together” che vuole fare dell’Arte il medium perfetto per esprimere al meglio il sentimento contemporaneo. L’obiettivo è trovare un punto di dialogo e di costruzione di creatività che possa scaturire dalla sensazione di solitudine condivisa da numerosi giovani.

Beatrice Valessina (Lecco, 1997) ed Elisa Veronelli (Lecco, 1991) – amiche componenti del collettivo artistico Teste d’Idra– sono le due artiste che metteranno in scena “Alone Together”, sabato 24 ottobre a Valmadrera (Via Fatebenefratelli, 6) alle ore 17:00. Un dialogo inedito attraverso l’uso di diversi mezzi espressivi. Lo scopo è quello di esprimere i propri sentimenti interiori attraverso l’Arte, mezzo ideale per la rivelazione degli stati d’animo.

(La mostra rimarrà aperta dal 24 ottobre al 15 novembre 2026.)

Alone-Together è la prima tappa su tre del progetto “Alone”. La seconda fase, prevista per l’inizio del 2027, “Solitarie Nature. Fotografie e opere di Sara Invernizzi, Ludovica Marino, Laura Selvatici” intreccerà i temi della solitudine, dell’arte e della natura aprendosi ad una cooperazione con l’Orto Botanico “Riccardo Villa” di Valmadrera.

Un dialogo che raggiungerà l’apice con la terza tappa del progetto: “Diario dall’Orto. Ecosistema artistico di Alice Galli” dell’omonima artista lecchese, esposta tra maggio e giugno del 2027.

Il progetto Alone è un’idea dell’Associazione Lumis Arte che trova sostegno nella collaborazione con il Comune di Valmadrera ed è appoggiato da Acinque con il patrocinio della Provincia di Lecco. Ha come obiettivo quello di coinvolgere la popolazione locale e gli amanti dell’arte consentendo al Comune di Valmadrera di dare continuità progettuale e culturale allo Spazio Espositivo del Centro Fatebenefratelli.

L’esposizione realizzata da Valessina e Veronelli sarà visitabile in diverse occasioni: il martedì e il giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e il sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14 alle 17:00, con la possibilità di partecipare a delle aperture straordinarie che vedranno la presenza delle artiste e/o dei curatori Lumis Arte domenica 25 ottobre e domenica 15 novembre. Ci sarà poi l’opportunità straorindaria per i più creativi di partecipare ad una pratica artistica condivisa invece prevista per sabato 14 novembre alle 15:00 che vedrà esposti i temi trattati nella mostra “Alone-Together”.

Tutte le informazione e i dettagli sono reperibili sul sito del Comune di Valmadrera (https://www.comune.valmadrera.lc.it/it%20) e quello dell’Associazione Lumis Arte (https://lumis-arte.jimdosite.com/).