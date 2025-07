Arte urbana, musica e ambiente. Al via la presentazione di Spit Jam Valma 2025

Spit Jam Valma sarà una giornata di partecipazione attiva, con artisti, cittadini e associazioni

La serata di presentazione si terrà giovedì 24 luglio alle 18 a Galbiate

GALBIATE – In arrivo la serata di presentazione di “Spit Jam Valma 2025”, l’evento che si svolgerà il prossimo 31 agosto e promosso da UGT aps in collaborazione con Ophelia Digital, Walnuts Factory e con il supporto di Avis Valmadrera. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Valmadrera e del sostegno di Silea.

Spit Jam Valma 2025 è un evento dedicato all’arte urbana e alla partecipazione collettiva: una giornata di live painting, musica e sensibilizzazione ambientale, che vedrà il coinvolgimento attivo di artisti, cittadini e associazioni del territorio. Il 31 agosto, un grande evento live animerà la piazza con musica, street dance, rap, skate, mercatini creativi e spazi di dialogo

Durante la serata di presentazione, che si svolgerà giovedì 24 luglio alle 18 presso l’Area Saideno, in via Saideno, 20 a Galbiate, sarà presentato il progetto di riqualificazione urbana, arte pubblica e sostenibilità ambientale, in programma per domenica 31 agosto presso il piazzale del mercato di Valmadrera.