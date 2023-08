Cinema sotto il cielo di agosto presenta “Il coraggio della verità”

Appuntamento mercoledì 9 agosto al Centro Culturale Fatebenefratelli

L’ingresso è libero, in caso di maltempo le proiezioni avranno comunque luogo presso sala auditorium

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, in collaborazione con LTM – Lecchese Manifestazioni Turismo e la Fondazione Telethon, organizza la rassegna cinematografica all’aperto “Cinema sotto il cielo di Agosto”.

Le proiezioni avverranno presso il cortile del Centro Culturale Fatebenefratelli nei mercoledì di agosto escluso il 16, sempre alle ore 21.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 9 agosto con il film Il coraggio della verità. The hate u give. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo; La storia si incentra sulle tensioni sociali e razziali degli odierni Stati Uniti, visti dalla prospettiva di Starr, un’adolescente afroamericana. Quando un poliziotto bianco ferma l’auto in cui Starr sta chiacchierando con un amico di infanzia la ragazza, grazie agli insegnamenti prudenti del padre, sa come comportarsi, mentre il ragazzo copie l’errore di estrarre una spazzola che il poliziotto scambia per un’arma, aprendo il fuoco. Starr si ritrova quindi unica testimone di un episodio di abuso della forza, di quelli che infiammano e polarizzano l’opinione pubblica e i ghetti afroamericani; la sua testimonianza è temuta sia dal corpo di Polizia che dal boss della droga per cui il ragazzo ucciso lavorava.

L’ingresso è libero; in caso di maltempo le proiezioni avranno comunque luogo presso l’adiacente Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.