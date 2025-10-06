Civate celebra i 30 anni della compagnia “Le Gocce” con una rassegna teatrale speciale

30 anni di teatro, risate e amicizia celebrati con la rassegna “Le Gocce – 30esimo atto”

Tre serate il 18 ottobre, 8 e 29 novembre al salone dell’oratorio di Civate

CIVATE – La compagnia teatrale amatoriale Le Gocce compie trent’anni e li celebra con una rassegna speciale, intitolata “Le Gocce – 30esimo atto”, in programma per tre serate al salone dell’oratorio di Civate.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Civate, vuole essere non solo una festa a teatro, ma anche un momento di ricordo e condivisione per tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno fatto parte della storia della compagnia.

Per l’occasione, Le Gocce hanno invitato sul palco due compagnie amiche che da anni condividono con loro la passione del teatro: sabato 18 ottobre la compagnia Maltrainscena di Osnago con la brillante commedia “Il lupo perde il pelo”; sabato 8 novembre sul palco salirà la milanese Gaia Compagnia, che proporrà “RN – un estivo pastrocchio romantico” e sabato 29 novembre gran finale con Le Gocce protagoniste della loro nuova produzione “Trambusto in casa Brambilla”, una commedia tutta da ridere.

Tutti gli spettacoli si terranno nel salone dell’oratorio di Civate (Piazza Antichi Padri), con inizio alle ore 21:00. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

“Trent’anni di risate, di prove, di palcoscenico e di amicizie — vogliamo festeggiarli insieme a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno fatto parte della nostra storia”, affermano i membri della compagnia.

La compagnia ringrazia l’Amministrazione comunale e tutti gli sponsor che, con il loro contributo, hanno reso possibile questa speciale occasione di festa e condivisione.

Per aggiornamenti, curiosità e contenuti speciali sulla rassegna, è possibile seguire Le Gocce sui social:Facebook: “Compagnia Le Gocce – Civate”

Instagram: @compagniateatrale_legocce