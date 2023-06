Concerto del 2 giugno: Valmadrera fa il pienone

Partecipato l’evento musicale per la Festa della Repubblica

A suonare l’Inno di Mameli e altri brani il Corpo Musicale Santa Cecilia

VALMADRERA – All’aperto di un Centro Culturale Fatebenefratelli gremitissimo, con anche un numeroso gruppo di persone in piedi, ha avuto luogo il concerto del 2 giugno a Valmadrera, dedicato alla Festa della Repubblica. Iniziato e finito con l’Inno di Mameli, durante l’evento è intervenuto il sindaco Antonio Rusconi in fascia tricolore.

Il primo cittadino ha ringraziato l’assessore alla Cultura Marcello Butti e il Corpo Musicale Santa Cecilia per la bella e partecipata manifestazione, ricordando il prossimo appuntamento del 16 giugno con la consegna delle Costituzioni ai diciottenni e ha ricordato come in quel 2 giugno 1946 a Valmadrera, il sì nel Referendum sfiorò il 75%, grazie alla presenza della Resistenza partigiana, in particolare a San Tomaso, e a figure come quella di Don Antonio Redaelli, prete alpinista e partecipe alla lotta contro il nazi-fascismo.

Massimo Erroi , presidente del Corpo Musicale, ha ringraziato l’assessorato alla Cultura per la bella collaborazione in tante iniziative e il valore del concerto del 2 giugno con una platea di pubblico così vasta Poi la proposta dei brani con ben due bis e l’arrivederci all’11 giugno sera per la Festa delle Associazioni in Villa Gavazzi.