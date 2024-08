Fernetland Musikkapelle, un’orchestra per festeggiare il Maestro Armando Saldarini

Il Maestro del corpo musicale “S. Cecilia” di Valmadrera lancia un progetto per i suoi 35 anni di direzione

Partecipare al prestigioso “Flicorno d’Oro” con un’orchestra di 95 fiati delle bande di Besana in Brianza, Triuggio e Valmadrera

VALMADRERA – Il Maestro Armando Saldarini festeggia i suoi 35 anni di direzione, un traguardo importante che vuole condividere con amici e allievi che negli anni ha avuto l’occasione di conoscere e formare. Il suo sogno? Dirigere un’orchestra di fiati in uno dei più noti concorsi d’Italia ed Europa: il concorso “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda, nella categoria Eccellenza.

Armando Saldarini ha intrapreso il suo percorso nella musica grazie a suo zio, ad oggi 91enne e trombettista, che gli ha trasmesso la passione per lo stesso strumento. Diplomato in tromba presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, ha poi intrapreso un percorso che lo ha portato a studiare direzione ed è volato sin negli Stati Uniti dove ha conseguito il dottorato nell’Arte musicale (DMA) con specializzazione in Direzione d’orchestra di fiati, per poi tornare in Brianza e portare avanti la sua professione di direttore e continuare ad insegnare e condividere generosamente con tutti i suoi amici, studenti e musicisti ciò che negli anni ha appreso, diventando docente formatore del corso internazionale di direzione bandistica e direttore artistico del club culturale “Musica Viva!”.

Attualmente dirige tre bande che continuano a riportare grandi successi: il corpo musicale “Santa Cecilia” di Triuggio, il corpo musicale dell’associazione “Santa Cecilia” di Valmadrera e il corpo musicale dell’associazione “Santa Cecilia” di Besana Brianza. I sogni però non finiscono mai e il Maestro continua a volersi mettere in gioco condividendo questo grande traguardo, come ha sempre fatto, con le persone a lui più vicine. Il progetto che lo porterà a calcare il palco di Riva del Garda il prossimo aprile 2025 prende il nome di Fernetland Musikkapelle, un’orchestra di fiati composta da ben 95 musicisti che raccolgono professionisti e i migliori strumentisti delle bande di Besana in Brianza, Triuggio e Valmadrera. L’idea, nata forse per gioco, ha subito raccolto l’approvazione delle tre associazioni musicali ma anche di tutti coloro che si sono subito resi disponibili a studiare e portare avanti il progetto.

“Con l’apertura delle pagine social ufficiali Fernetland Musikkapelle stiamo dando la possibilità al pubblico di conoscere la nuova formazione con tutti gli strumentisti, ma anche di accedere al link per donare e contribuire alla realizzazione di questo mio e nostro grande sogno” spiega Armando Saldarini.

Non solo i musicisti stanno dando il loro appoggio al Maestro Armando Saldarini, ma anche tutti i sostenitori della musica e delle tre associazioni, che grazie ad un crowdfunding stanno aiutando il gruppo ad affrontare le spese necessarie alla partecipazione al concorso di Flicorno d’Oro.

Presentare il progetto riempie il Maestro di grande orgoglio e visibile commozione: “Sono molto emozionato, perché non dirigerò una formazione tradizionale ma un gruppo di amici che condivideranno con me un progetto ambizioso, ma molto gratificante e divertente. Il bello deve ancora venire: quando vedrò così tanti musicisti tutti insieme a lavorare verso un obiettivo così grande sono sicuro che non starò nella pelle dalla gioia”.