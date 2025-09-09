Festival “Raccontami la Montagna”. A San Tomaso successo e riflessioni con Franco Faggiani

Un pomeriggio all’insegna di parole, musica e natura, animato da profonde riflessioni sul legame tra uomo e montagna

Il festival continua con due nuovi appuntamenti: domenica 28 settembre e sabato 18 ottobre

VALMADRERA – Il terzo appuntamento del festival “Raccontami la Montagna”, promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, in collaborazione con le associazioni Cai Valmadrera, Sev e Osa, ha riscosso un grande successo di pubblico, nella suggestiva cornice di San Tomaso.

Protagonista dell’incontro è stato lo scrittore Franco Faggiani, che ha saputo coinvolgere e intrattenere il pubblico con intelligenza e ironia, dialogando con Serena Casini attorno ai suoi romanzi “Il maestro itinerante” e “Verso la libertà con un bagaglio leggero”. “Ne è nato un confronto ricco di spunti e riflessioni profonde, mai banali, sul rapporto tra uomo, natura e montagna” spiegano gli organizzatori.

L’evento si è trasformato in un autentico momento corale, reso possibile dalla collaborazione di numerose realtà associative e istituzionali. Il concerto “Note tra i monti” del Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera ha emozionato il pubblico al tramonto, regalando un’esperienza suggestiva.

Il punto ristoro Osa ha accolto i partecipanti per l’intera durata delle iniziative, offrendo un gradito rinfresco. Inoltre, il Museo della Vita Contadina di San Tomaso è stato eccezionalmente aperto grazie all’impegno dell’associazione Val de Ier e della Comunità Montana.

“Questo intreccio di voci, passioni e competenze ha confermato ancora una volta quanto la condivisione e la collaborazione siano fondamentali non solo per il successo di una manifestazione culturale, ma anche per la valorizzazione del territorio” dichiarano gli organizzatori dell’iniziativa.

Il festival prosegue con due nuovi appuntamenti: domenica 28 settembre alle ore 11, presso e in collaborazione con la Cascina don Guanella, Davide Codazzi, conosciuto come “moda vegia” e autore del libro “La mia vita in alpeggio” (Mondadori), dialogherà con Bruno Corti e Virginio Brivio.

Il secondo incontro si terrà sabato 18 ottobre alle ore 16:30 al Rifugio Sev, dove Michele Sasso presenterà il suo libro “Montagne immaginarie” (Edizioni Ambiente), introdotto da Pietro Corti.

Il festival è organizzato con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.