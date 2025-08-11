Festival “Raccontami la montagna”. Al via il secondo incontro con Sergio Peter

Presentazione del romanzo “Altavia” al rifugio Sev

Appuntamento a domenica 24 agosto

VALMADRERA – Dopo il successo del primo incontro con Mara Carollo, prosegue il festival “Raccontami la montagna”, promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, in collaborazione con le associazioni Cai Valmadrera, Sev e Osa.

Il secondo appuntamento è in programma per domenica 24 agosto alle ore 17.30, presso il Rifugio SEV – Pianezzo, e avrà come protagonista Sergio Peter con il suo romanzo “Altavia”, edito da Il Saggiatore. A dialogare con l’autore sarà, come di consueto, Sofia Bolognini. Al termine dell’incontro, è previsto un aperitivo, occasione ideale per proseguire la conversazione in un’atmosfera informale e conviviale.

“‘Altavia’ è un romanzo che indaga il profondo e misterioso legame tra l’uomo e la natura selvaggia, tra ciò che è noto e ciò che rimane nascosto. Tre amici, guidati dall’enigmatica figura di Guido Caviezel, si avventurano attraverso le Alpi in cerca di un incontro con l’essenza stessa della vita. I lupi, silenziosi e sfuggenti, accompagnano il cammino di Filo, del Bosceta e di Sergio, personaggi sospesi tra visione e memoria, in un viaggio alla scoperta di un rifugio interiore” spiegano gli organizzatori.

Gli itinerari pedonali per raggiungere il Rifugio SEV – Pianezzo, sede della presentazione, sono disponibili sul sito www.rifugiosev.it. La partenza consigliata è dal comune di Valbrona, parcheggiando l’auto presso la stanga di Oneda (via Ziniga). Da qui, la salita prosegue a piedi per circa un’ora lungo una strada sterrata in buone condizioni. Chi desidera partecipare alla camminata di gruppo può ritrovarsi alla stanga alle ore 15:30.

È inoltre possibile usufruire del trasporto in jeep per il rifugio, sia andata e ritorno che solo andata o solo ritorno, al costo di 5 euro a persona per tratta. La partenza è prevista dalla stanga di Oneda tra le ore 16:30 e le 16:45. Il ritorno avverrà al termine dell’evento (o della cena, per chi desidera fermarsi). La prenotazione è obbligatoria e va effettuata via email all’indirizzo info@rifugiosev.it.

Il rifugio offre, a chi desidera fermarsi dopo l’aperitivo, la possibilità di cenare e, su prenotazione, di pernottare (o di salire già il giorno precedente) con trattamento di mezza pensione. Per prenotazioni, è necessario contattare direttamente il rifugio via email all’indirizzo info@rifugiosev.it entro il 22 agosto.

Il pernottamento con mezza pensione ha un costo di 45 euro a persona (bevande escluse), con una tariffa ridotta di 30 euro per bambini fino a 8 anni (bevande escluse). La quota comprende cena, pernottamento con sacco lenzuolo usa e getta e piumino, oltre alla colazione. I servizi igienici sono in comune; è consigliato portare ciabatte personali.

Il festival “Raccontami la montagna”, il cui filo conduttore è “Libri tra lago e montagne”, propone cinque appuntamenti tra luglio e ottobre, ospitati in rifugi e luoghi panoramici del territorio. Un’occasione speciale per riscoprire la montagna come spazio di narrazione e incontro.

I prossimi eventi si terranno:

Sabato 6 settembre , ore 17, presso San Tomaso: Franco Faggiani con “Il maestro itinerante” e “Verso la libertà con un bagaglio leggero”, con Serena Casini. Seguirà concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia.

, ore 17, presso San Tomaso: Franco Faggiani con “Il maestro itinerante” e “Verso la libertà con un bagaglio leggero”, con Serena Casini. Seguirà concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia. Domenica 28 settembre , ore 11, presso la Cascina don Guanella: Davide Codazzi, autore di “La mia vita in alpeggio” (Mondadori), dialoga con Virginio Brivio.

, ore 11, presso la Cascina don Guanella: Davide Codazzi, autore di “La mia vita in alpeggio” (Mondadori), dialoga con Virginio Brivio. Sabato 18 ottobre, ore 16:30, presso il Rifugio SEV: Michele Sasso con “Montagne immaginarie” (Edizioni Ambiente), presentato da Pietro Corti.

Il festival è realizzato con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.