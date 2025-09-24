Festival “Raccontami la montagna”, il prossimo appuntamento con Davide Codazzi

Un incontro per scoprire il mondo dell’alpeggio con l’autore di “La mia vita in alpeggio”

L’iniziativa si svolgerà domenica 28 settembre

VALMADRERA – In arrivo il prossimo appuntamento della rassegna “Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne”, promossa dal Comune di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, in collaborazione con le associazioni Cai Valmadrera, Sev e Osa.

L’appuntamento, che si terrà per la prima volta presso la Cascina Don Guanella, è stato spostato a domenica 28 settembre alle ore 17, anziché alle 11 come inizialmente previsto.

Protagonista dell’incontro sarà Davide Codazzi, noto anche come Modavegia (il suo profilo Instagram conta oltre 250 mila follower), autore del libro “La mia vita in alpeggio” (Mondadori).

Nel libro, Codazzi racconta con sincerità la scelta di vivere e lavorare in alpeggio, lontano dalla frenesia della città e in armonia con i ritmi della natura. Attraverso aneddoti, riflessioni e immagini di vita quotidiana, l’autore invita a riscoprire il valore del lavoro manuale, della comunità e della semplicità.

L’incontro sarà introdotto da Bruno Corti, educatore presso Cascina Don Guanella, e da Virginio Brivio. Prima dell’incontro, alle 16:30, sarà possibile visitare la struttura e scoprire le sue attività. Al termine della presentazione, i partecipanti sono invitati a un momento conviviale.

Il festival è organizzato con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.

La rassegna si concluderà sabato 18 ottobre al Rifugio Sev con l’ultimo appuntamento, che vedrà protagonista Michele Sasso e il suo libro “Montagne immaginarie” (Edizioni Ambiente).

L’ingresso all’evento è libero.