Quarto appuntamento della Rassegna 2026/27 di UNI3 – Università della Terza Età

Il relatore ha stimolato una riflessione su un uomo che ha lasciato un’eredità capace di andare oltre il proprio tempo

VALMADRERA – Mercoledì 25 novembre si è tenuto presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera il quarto appuntamento della Rassegna 2026/27 di UNI3 – Università della Terza Età, dal titolo “Francesco vive ancora”.

Protagonista dell’incontro è stato fra Riccardo Corti, nato a Maggianico, che ha intrapreso il proprio percorso religioso nel 2003 entrando nel convento dei Cappuccini di Varese e pronunziando i voti nel 2009 per diventare frate francescano, dedicando la propria vita alla spiritualità e alla testimonianza del messaggio di san Francesco d’Assisi.

In occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, avvenuta nel 1226, l’incontro ha proposto una riflessione sulla figura di Francesco e sulla straordinaria attualità del suo messaggio a distanza di otto secoli; attraverso il proprio intervento, Fra Riccardo ha accompagnato i presenti a riscoprire una testimonianza che continua a parlare al mondo contemporaneo, fondata sulla semplicità, sulla fraternità, sulla pace e sul rispetto per ogni forma di vita, richiamando elementi centrali come la scelta della povertà, l’attenzione verso gli ultimi e il rapporto di armonia con il creato.

Partendo dall’interrogativo su in che senso Francesco viva ancora, il relatore ha stimolato una riflessione su un uomo che, con le proprie scelte e il proprio esempio, ha lasciato un’eredità capace di andare oltre il proprio tempo e di interrogare le coscienze sul modo quotidiano di vivere e di rapportarsi agli altri; al centro della riflessione anche tanti spunti tratti dalla quotidianità, fatta di convivenza con i propri Fratelli in convento e di incontro con il prossimo.

Il pubblico presente, oltre cento persone ad assistere, ha seguito con interesse l’appuntamento, partecipando al momento di riflessione e apprezzando il contributo offerto dal Relatore, ponendo domande ed esprimendo sentiti apprezzamenti per le qualità umane e la capacità evocativa di Fra Riccardo.

Il prossimo incontro di UNI3 Valmadrera, fissato per mercoledì 2 dicembre alle ore 15, avrà come protagonista il “Torpedo Blu Italian Swing Quartet”, che proporrà un concerto jazz per tutti! La partecipazione è libera e gratuita.