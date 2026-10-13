Giornate FAI d’Autunno, successo a Malgrate: 2.458 visitatori

A registrare il maggior numero di presenze è stato Palazzo Agudio, sede del Comune, con 713 visitatori

MALGRATE – Sono stati 2.458 i visitatori che hanno partecipato alle Giornate FAI d’Autunno a Malgrate, un risultato che conferma l’interesse per il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.

L’iniziativa ha permesso di scoprire alcuni luoghi significativi del paese, grazie alle aperture organizzate e all’impegno di volontari e studenti, coinvolti nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei visitatori.

A registrare il maggior numero di presenze è stato Palazzo Agudio, sede del Comune, con 713 visitatori. Seguono Palazzo Agudio-Consonni, con 564 ingressi, e la chiesa di Sant’Antonio, che ha accolto 485 persone. La chiesa di San Leonardo ha registrato 369 visitatori, mentre la Quadreria ha raggiunto quota 354.

Un bilancio positivo che gli organizzatori accompagnano con un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle giornate, a partire dai volontari della Delegazione FAI di Lecco e del Gruppo FAI Giovani. Un ruolo importante è stato svolto anche dagli apprendisti ciceroni del Liceo classico Manzoni di Lecco e dell’Istituto superiore Marco Polo di Colico, insieme ai proprietari degli edifici aperti al pubblico.

Un ringraziamento è stato rivolto inoltre alle istituzioni, al Comune di Malgrate e ai soggetti che hanno collaborato all’organizzazione, tra cui i volontari della Croce Rossa di Valmadrera.

“Ogni visitatore è un sostegno concreto alla missione del FAI: proteggere, custodire e valorizzare le bellezze del nostro Paese”, sottolineano gli organizzatori, evidenziando il valore dell’esperienza condivisa e della partecipazione.

Le Giornate FAI d’Autunno si confermano così un’occasione per avvicinare cittadini e visitatori alla storia e alla cultura locale, valorizzando luoghi che raccontano l’identità del territorio.