“I Magnifici Sette” di Valmadrera emozionano il pubblico al terzo incontro UNI3 2025/2026

Il celebre gruppo valmadrerese ha rivissuto i momenti memorabili del programma televisivo “Chissà chi lo sa” del 1967

All’incontro hanno partecipato circa duecento spettatori

VALMADRERA – Il terzo incontro dell’edizione 2025/26 dell’Università della Terza Età – UNI3 si è tenuto presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, con protagonisti “I Magnifici Sette” di Valmadrera: il capitano Alfredo Vassena e i compagni Luigi Crimella, Italo Dell’Oro, Luigi Rusconi, Enrico Butti, Massimo Valenti e Silvano De Maria, che nel 1967 parteciparono da giovani studenti delle medie al celebre gioco televisivo “Chissà chi lo sa”, restando in gara per nove settimane e trionfando in finale contro la selezione di Milano.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Rita Bosisio, ha presentato il gruppo al pubblico, che ha risposto in gran numero riempiendo la sala: circa duecento persone erano presenti per rivivere la magia di quegli anni Sessanta, quando la selezione valmadrerese sbaragliò gli avversari conquistando le simpatie di tutta Italia, incollata davanti alla televisione a fare il tifo.

I ragazzi, guidati e incoraggiati dalla prof.ssa Elisabetta Redaelli e da Don Giacomo Cossa, furono la rappresentanza che più lasciò il segno nel programma dell’iconico presentatore Febo Conti, ideatore della formula “I Magnifici Sette”, portando lustro alla città e ottenendo un grande successo anche a livello nazionale.

Intervistati dalla giornalista Silvia Golfari, i protagonisti hanno ripercorso quei giorni con aneddoti, ricordi e filmati, raccontando gli incontri con i personaggi del mondo dello spettacolo, le lettere degli ammiratori e il rapporto con Febo Conti, fino ad arrivare ai giorni nostri. L’incontro, durato due ore, ha lasciato i partecipanti visibilmente entusiasti e coinvolti.

Il prossimo incontro di UNI3 si svolgerà mercoledì 26 novembre alle ore 15 e vedrà il gradito ritorno della Prof.ssa Alessandra Frigerio, che approfondirà la figura della poetessa Maria Luisa Spaziani, esplorandone la vita, l’opera e i rapporti con Eugenio Montale.