Il Corpo Musicale Santa Cecilia primo al Concorso Flicorno d’Oro

La banda raggiunge un punteggio di 90,96/100

“Un’esperienza formante ed emozionante per i musicisti, che hanno studiato e si sono preparati per più di due mesi”

VALMADRERA – Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera si è esibito al Concorso Internazionale per bande Flicorno d’Oro di Riva del Garda, giunto alla sua 24^ edizione. La banda di Valmadrera si è classificata prima su diciassette organici per la terza categoria, raggiungendo un punteggio di 90,96/100.

Per Valmadrera è la prima partecipazione ad un concorso di alto livello e rinomato a livello europeo con più di 50 bande in concorso divise in cinque categorie.

“Un’esperienza decisamente formante ed emozionante per i musicisti, che hanno studiato e si sono preparati per più di due mesi sui brani Winter Tour di Angelo Sormani e Fables di Erik Morales. Sicuramente è stata essenziale la professionalità dal maestro Armando Saldarini che ha guidato la banda a questo traguardo e anche la precisa organizzazione e continua fiducia del presidente Massimo Erroi” ha commentato l’Amministrazione Comunale di Valmadrera.

“Complimenti a tutto l’organico che ha saputo dimostrare passione e determinazione, portando il nome di Valmadrera e di tutto il lecchese su un palco così importante” ha concluso così l’Amministrazione Comunale.