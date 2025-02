La Biblioteca di Valmadrera propone un’iniziativa per la terza età

Un progetto all’insegna della socializzazione e del confronto

Gli incontri inizieranno lunedì 17 febbraio

VALMADRERA – La Biblioteca di Valmadrera propone una nuova iniziativa pensata per la terza età: “Un pomeriggio insieme per parlare di… Incontri per la terza età e non solo”. Un’opportunità per socializzare, discutere di temi vari e trascorrere del tempo in compagnia, condividendo esperienze e riflessioni.

“Si parla frequentemente di salute, soprattutto in riferimento alla fascia di età più matura, ma spesso si dimentica che il benessere è anche, e soprattutto, fatto di comunicazione e relazioni – continuano gli organizzatori dell’iniziativa – In questo senso, le biblioteche hanno un ruolo fondamentale nel promuovere il loro impegno come luoghi di incontro e di socializzazione per la comunità”.

Tiziana Bergamini, volontaria e “lettrice” molto conosciuta e apprezzata, guiderà gli incontri proponendo tematiche stimolanti e animando il dibattito. Tuttavia, sarà un momento in cui ciascuno potrà contribuire con le proprie parole, riflessioni e ricordi.

Le risorse della Biblioteca, tra cui libri, riviste, quotidiani e materiali storici, offriranno supporto, spunti e approfondimenti sui temi scelti di volta in volta. Gli incontri si terranno ogni lunedì, dalle 15 alle 16:30, a partire dal 17 febbraio, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.