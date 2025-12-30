A Valmadrera due incontri per genitori e docenti

Un’iniziativa rivolta a genitori e docenti per avvicinare adulti e adolescenti attraverso la lettura

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera, il Centro di Formazione Professionale Aldo Moro e la Biblioteca Civica, promuove un’iniziativa rivolta a genitori e docenti per avvicinare adulti e adolescenti attraverso la lettura: “Leggere gli adolescenti: comprendere il loro mondo attraverso i libri”.

Il progetto prevede due incontri pubblici che si terranno presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, con due autori che da anni dialogano con le giovanissime generazioni attraverso la narrativa per ragazzi:

Venerdì 9 gennaio 2026 – ore 17.15: incontro con Antonio Ferrara

Mercoledì 21 gennaio 2026 – ore 20.45: incontro con Marco Erba

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire a insegnanti e genitori strumenti di ascolto e comprensione: attraverso le storie dei ragazzi in carta e inchiostro, dialogheremo sulle sfide, i sogni, le paure e le aspirazioni che molti adolescenti vivono oggi – con l’obiettivo di facilitare il dialogo, rafforzare i legami e promuovere una migliore comprensione reciproca.

Antonio Ferrara – è scrittore, illustratore e formatore. Dopo aver lavorato per anni in una comunità di accoglienza per minori, ha scelto di raccontare le loro storie: con la sua narrativa dà voce ai fragili, agli esclusi, a chi fatica a raccontarsi. Ha scritto numerosi libri per ragazzi e giovani adulti, spesso affrontando temi forti come disagio, emarginazione, crescita e riscatto. Tra le sue opere più note: “Ero cattivo” (vincitore del Premio Andersen 2012 nella categoria oltre 15 anni), “Sulla soglia del bosco”, “Respiro” e molte altre. Conduce laboratori di scrittura e illustrazione presso scuole, biblioteche, carceri, comunità e associazioni, convinto che la parola sia uno strumento di ascolto e di rinascita.

Marco Erba – insegnante lettere in un liceo della provincia di Milano, ha fatto dell’incontro con gli adolescenti anche il fulcro della sua attività di scrittore. Tra i suoi romanzi per ragazzi più apprezzati: “Fra me e te” (2016), che restituisce una fotografia intensa dell’adolescenza, tra identità, relazioni, confusione e necessità di comprensione; “Quando mi riconoscerai” (2018); “Città d’argento” (2020), che affronta con delicatezza e coraggio temi di memoria e appartenenza e “Il male che hai dentro” (2024). I suoi romanzi raccontano le incertezze e i turbamenti degli adolescenti con uno stile capace di favorire empatia e dialogo.

“L’iniziativa vuole offrire a genitori e insegnanti nuovi strumenti per comprendere davvero il mondo degli adolescenti, superando stereotipi e semplificazioni. La lettura diventa così un ponte tra generazioni, un modo per aprire un dialogo autentico fatto di ascolto, confronto e crescita reciproca. Vi invitiamo quindi numerosi – genitori, docenti, educatori – a partecipare a questi due appuntamenti importanti. L’ingresso è libero e gratuito. Un’occasione preziosa per dialogare, ascoltare, confrontarsi e crescere insieme. Con l’augurio che possano nascere spunti nuovi per comprendere meglio chi sono i nostri ragazzi”.