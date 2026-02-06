Nasce “Broscalino” 14-18: nuovi spazi per i giovani sul lago

Incontri gratuiti settimanali tra Malgrate e Valmadrera per i 14-18enni

Il progetto Teen Lake – Progetto Giovani Polo Lago attiva uno spazio aggregativo dedicato agli adolescenti dei comuni del territorio

VALMADRERA – Prende forma lo spazio aggregativo “BROSCALINO” 14-18, un’iniziativa rivolta a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni che nasce all’interno del progetto Teen Lake – Progetto Giovani Polo Lago, finanziato dalla Fondazione Comunitaria Lecchese e dai Comuni di Malgrate, Oliveto Lario, Civate e Valmadrera.

Il progetto è promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili e dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Valmadrera ed è realizzato dalla Coop Sineresi. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire spazi e occasioni di incontro dedicati agli adolescenti, favorendo la socializzazione e la partecipazione attiva attraverso attività ludiche e laboratoriali, pensate per valorizzare il tempo libero in un contesto educativo e ricreativo.

Gli appuntamenti, tutti gratuiti, si articolano tra Malgrate e Valmadrera. A Malgrate gli incontri si tengono presso il centro civico di via Reina, con cadenza settimanale ogni mercoledì dalle 18 alle 20. A Valmadrera, invece, le attività sono in programma tutti i giovedì, sempre dalle 18 alle 20, al Centro Fatebenefratelli.

Nel corso del pezzo trovano spazio anche le indicazioni operative: i ragazzi interessati possono comunicare la propria presenza contattando il numero 342 3672840, anche tramite WhatsApp. Per ulteriori informazioni sono inoltre disponibili gli indirizzi email e.cinus@sineresi.it e r.ratti@sineresi.it.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del territorio a favore delle nuove generazioni, puntando su partecipazione, creatività e relazioni come elementi centrali dei percorsi di crescita dei più giovani e rafforzando la rete tra enti pubblici, realtà educative e comunità locale.