“Note al Museo”, a Valmadrera due concerti al Centro Fatebenefratelli

Sabato 26 e domenica 27 settembre due appuntamenti della sezione autunnale della rassegna promossa da Mikrokosmos APS

In programma “Note da Oscar” con cinque musicisti e “Diapositive Musicali” con il duo pianistico a quattro mani

VALMADRERA – Un fine settimana dedicato alla musica, ma anche alla scoperta di un luogo di interesse storico e naturalistico. Sabato 26 e domenica 27 settembre il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà due appuntamenti della sezione autunnale 2026 della rassegna “Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura”, promossa dall’Associazione di musica e cultura Mikrokosmos APS.

Nata nel 2020, la rassegna propone un circuito di sedi museali e artistiche di pregio attraverso concerti e visite guidate, coinvolgendo le province di Lecco, Como, Bergamo e Monza Brianza. La sezione autunnale 2026 comprende complessivamente otto concerti, programmati nei fine settimana dal 12 settembre all’11 ottobre, tutti in orario pomeridiano.

A Valmadrera il primo appuntamento è fissato per sabato 26 settembre alle 17. Il concerto, dal titolo “Note da Oscar”, vedrà protagonisti Gian Marco Solarolo all’oboe, Alfredo Pedretti al corno, Gabriele Oliveti al violino, Chiara Oliveti alla viola e Cristina Monti al pianoforte.

La giornata inizierà però già nel pomeriggio con la possibilità di partecipare, a partire dalle 15, alle visite guidate all’Orto Botanico, curate dai volontari del Centro Fatebenefratelli. Un’occasione che affianca alla proposta musicale la scoperta dello spazio naturalistico che circonda la sede dell’appuntamento.

Il secondo concerto è in programma domenica 27 settembre alle 15.30, sempre al Centro Culturale Fatebenefratelli, in via Fatebenefratelli. Sul palco saliranno Sugiko Chinen e Luca Colombo, impegnati in un programma per pianoforte a quattro mani dal titolo “Diapositive Musicali”.

Due appuntamenti diversi per formazione e proposta musicale, accomunati dall’idea alla base di “Note al Museo”: portare la musica all’interno di luoghi di particolare valore artistico, culturale e naturalistico, creando un dialogo tra il repertorio musicale e gli spazi che lo ospitano.

La sezione autunnale della rassegna proseguirà quindi fino all’11 ottobre, con gli altri appuntamenti previsti nelle diverse province coinvolte nel progetto.

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura, sostenuto da Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea, della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e della Provincia di Bergamo.

Per entrambi gli appuntamenti di Valmadrera l’ingresso è a offerta libera.