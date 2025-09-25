“Note al Museo”. Due concerti a Valmadrera tra musica e natura

Sabato 27 e domenica 28 settembre, note e natura si incontrano al Centro Culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – In arrivo due appuntamenti musicali nell’ambito della rassegna “Note al museo”, organizzati dall’Amministrazione Comunale di Valmadrera in collaborazione con l’Associazione Mikrokosmos APS. Gli eventi si terranno sabato 27 e domenica 28 settembre presso il Centro Culturale Fatebenefratelli.

Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 17, subito dopo le visite guidate all’Orto Botanico, aperto dalle 15, nell’ambito della rassegna “Ville Aperte”.

Il primo concerto, intitolato “Questione di genere”, vedrà esibirsi Noemi Taurisano al clarinetto e clarinetto basso, Maria Teresa Battistessa al clarinetto e corno di bassetto, e Daniela Ferrati al pianoforte.

Il secondo concerto, intitolato “Il violino nei secoli”, vedrà protagonisti Patrizio Scarponi al violino e Giuseppe Pelli al pianoforte.

Il progetto è realizzato grazie al contributo del Fondo Ambiente e Cultura.