Pienone al Gran Concerto del 4 gennaio a Valmadrera

A esibirsi la Lake Como Orchestra diretta dal Maestro Gianola

L’evento musicale ha inaugurato il nuovo anno

VALMADRERA – Si è svolto a Valmadrera con gran successo di pubblico (i 400 posti del Teatro Artesfera sono stati totalmente occupati) il Gran Concerto di inizio anno con la Lake Como Orchestra diretto dal Maestro Roberto Gianola che si è tenuto il 4 gennaio, evento musicale augurale del nuovo anno che mancava da tempo in città.

Organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione LTM di Lecco e il CineTeatro Artesfera della Parrocchia, l’evento ha visto l’orchestra proporre con competenza e passione marce, valzer, musiche di opere e balletti tratti dalle più importanti opere di J. Strauss, Suppè, Offenbach, Shostakovich e Ciajkowskij sotto la strepitosa Direzione del Maestro.

Il pubblico ha partecipato con calore alla serata riscontrando con ripetuti applausi l’esibizione e richiedendo repliche.

“Non ci si aspettava una partecipazione così importante e l’unico rammarico di cui l’Amministrazione comunale e gli organizzatori si scusano con gli interessati è quello di non aver potuto accogliere tutti coloro che si sono recati al teatro: occasione che ci sprona a far meglio in futuro tramite un adeguato sistema di prenotazione”, questo il commento proveniente dall’ente.

E’ possibile visionare il concerto su youtube: https://www.youtube.com/live/J_2BNR24dA0?si=ENyUNGiMOhWyKOML.

Con l’occasione l’Amministrazione Comunale ringrazia LTM per la condivisione di questa opportunità, la madrina della serata la Prof.ssa Anna Caterina Bellati, il presentatore Villani Marcello e il Comitato di gestione ed i volontari del Teatro Artesfera per l’attenta gestione dell’evento.