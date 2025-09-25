Incontri, mostre e tavole rotonde per raccontare l’identità europea attraverso le nuove generazioni

L’evento si è svolto il 20 e 21 settembre

VALMADRERA – Si è concluso con grande partecipazione e soddisfazione “Prospettiva Europa”, il secondo progetto culturale promosso da Progetto Valmadrera, che ha animato il Centro Fatebenefratelli sabato 20 e domenica 21 settembre.

Due giornate intense di incontri, arte e riflessioni, dedicate a costruire una visione condivisa dell’Europa di oggi e di domani, partendo da un territorio sempre più aperto e sensibile al dialogo europeo.

La manifestazione è stata inaugurata con l’apertura della mostra-concorso “Prospettiva Europa: sguardi artistici di un continente che cambia”, che ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco in un racconto visivo dell’identità europea, espresso attraverso diverse discipline artistiche: figurativo, multimediale e grafico.

La sala espositiva del Centro Culturale Fatebenefratelli ha accolto diverse centinaia di visitatori, i quali hanno espresso il loro voto alle opere preferite, affiancando così la giuria tecnica nella selezione dei lavori più significativi. Questa partecipazione corale conferma il valore dell’arte come strumento di riflessione e di cittadinanza attiva.

Ottima partecipazione anche alla tavola rotonda istituzionale, tenutasi sabato pomeriggio, che ha visto protagonisti i rappresentanti delle città gemellate di Weissenhorn (Germania), Buckingham (Regno Unito) e Châteauneuf-les-Martigues (Francia).

“Un momento di dialogo autentico e concreto tra territori europei, capace di mettere in luce il valore delle relazioni internazionali costruite nel tempo. Le esperienze condivise hanno offerto una prospettiva reale sull’Europa vissuta a livello locale, fatta di collaborazione, scambi culturali e progetti comuni” spiegano gli organizzatori.

Il momento clou del weekend è stato sabato sera con il talk show “L’Europa oggi. Tra unità e diversità”, che ha richiamato un pubblico numeroso e attento nell’Auditorium del Centro.

“Un confronto di grande rilevanza, che ha visto protagonisti esponenti del mondo politico, accademico, culturale e imprenditoriale, offrendo visioni complementari sull’identità europea, le sfide culturali contemporanee, il ruolo strategico dell’Unione Europea nel promuovere l’innovazione, le questioni legate all’immigrazione, l’importanza dell’istruzione e delle opportunità per i giovani, nonché le prospettive future dell’Unione” sottolineano gli organizzatori.

Sono intervenuti come relatori i Professori Carlo Secchi e Michele Bellini, insieme alle Dottoresse Anna Masciadri e Marta Rota.

“Prospettiva Europa” ha dimostrato di essere un progetto capace di mettere in connessione generazioni, linguaggi e istituzioni, partendo da Valmadrera ma con uno sguardo ampio e ambizioso verso il futuro.

Un’iniziativa capace di coniugare arte, riflessione e partecipazione, rafforzando la consapevolezza che l’Europa non è solo un’entità politica, ma una comunità da immaginare e costruire insieme.

Progetto Valmadrera ringrazia sentitamente tutti i partecipanti, i relatori, gli studenti e i cittadini che hanno reso possibile il successo dell’evento.

