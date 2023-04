Rassegna Musicale di Valmadrera, successo per il primo appuntamento

In scena al centro culturale Fatebenefratelli ‘Ai miei genitori piacciono i Beatles’

Il 5 e il 12 maggio i prossimi appuntamenti

VALMADRERA – Si è svolto venerdì sera presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera il primo appuntamento della “Seconda Rassegna Musicale di Valmadrera“, a cura del Maestro Rocco Carbonara, dal titolo “Ai miei genitori piacciono i Beatles”.

Dopo una breve presentazione a cura del Vicesindaco Raffaella Brioni, davanti a un pubblico di oltre cinquanta spettatori, Rocco Carbonara ha introdotto la serata con una breve riflessione sulla rilevanza del gruppo britannico sia in termini di successo presso il pubblico attuale, sia di rilevanza anche per chi -come Carbonara stesso- si occupa di musica classica; come spiegare una presenza così forte e pervasiva nella nostra cultura dopo ormai circa sessant’anni, se non ripercorrendo la loro storia?

Dopo l’introduzione sono saliti sul palco i ragazzi del Guitar Landscape Ensemble della Scuola di Musica Antonio Guarnieri di Casatenovo, guidati dal Maestro Matteo Redaelli, che per tutta la serata alterneranno loro interpretazioni strumentali di brani dei Beatles alle parole di Carbonara e a brani registrati.

Comincia così un vivace racconto della lunga parabola dei baronetti di Liverpool, inframmezzato da aneddoti, da spezzoni dei brani più significativi e da brevi analisi della struttura delle loro canzoni, che terrà viva l’attenzione e la curiosità del pubblico per tutta la serata.

Si ricordano i prossimi due appuntamenti della rassegna, il 5 e il 12 maggio:

il secondo appuntamento, “Virtuosismo, eleganza e divertimento”, vedrà l’esecuzione di un concerto per clarinetto e trio d’archi con musiche di Hoffmeister, Mozart, Schubert e Crusell. Sul palco il Quartetto Stadler, composto da Rocco Carbonara al clarinetto, Igor Della Corte al violino, G. Roberto Mazzoni alla viola, e Annamarie Bernadette Christian al violoncello.

L’ultimo appuntamento, “Tra musica colta e musica popolare”, la selezione di brani spazierà da Mozart, Bach, Piazzolla ai Beatles e ai Metallica e verrà eseguita dal Clarionet Ensemble, con direttore Massimo Mazza.