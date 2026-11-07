Scrittori Locali, a Valmadrera tre nuovi autori protagonisti del sesto incontro

Venerdì 13 novembre al Centro Culturale Fatebenefratelli appuntamento con Marzio Maccacaro, Antonio Perrone e Carlo Spreafico

Al centro delle presentazioni giustizia riparativa, educazione e mondo del lavoro

VALMADRERA – Prosegue la rassegna Scrittori Locali, l’iniziativa promossa dalla Biblioteca Civica di Valmadrera per valorizzare autori, storie ed esperienze del territorio. Il sesto appuntamento è in programma venerdì 13 novembre, dalle 17 alle 19 circa, al Centro Culturale Fatebenefratelli, dove saranno protagonisti tre autori: Marzio Maccacaro, Antonio Perrone e Carlo Spreafico.

Un incontro che metterà a confronto tre opere differenti, accomunate dall’attenzione alla persona e ai percorsi di cambiamento individuali e collettivi.

Ad aprire il programma sarà Carlo Spreafico con il romanzo Il cammino imposto, presentato da Virginio Brivio. Ambientato sullo sfondo del Cammino di Santiago, il libro immagina un percorso di riabilitazione alternativo alla detenzione, intrecciando vicende personali e riflessioni sul significato della pena, sulla possibilità di cambiamento e sul riscatto. Alla presentazione interverrà anche Lucio Farina del Tavolo della giustizia riparativa di Lecco (Tavolo dell’Innominato).

Spazio poi ad Antonio Perrone, che presenterà Un’Altra Scuola, accompagnato dal giornalista Tommaso Perrone. Attraverso una narrazione autobiografica ed esperienziale del proprio vissuto scolastico, l’autore propone una riflessione sul sistema educativo contemporaneo, sulle sue criticità e sulle possibili prospettive di rinnovamento, ponendo al centro il valore dell’esperienza educativa e della crescita delle nuove generazioni.

Il terzo protagonista sarà Marzio Maccacaro con Costruire Crescita – Appunti da un ciclo industriale, presentato da Eugenio Carnazza. Il volume raccoglie riflessioni maturate in oltre quarant’anni di esperienza manageriale e affronta le trasformazioni del mondo del lavoro, il ruolo della leadership e l’importanza delle persone e delle relazioni. Uno sguardo rivolto anche alle nuove generazioni e alle competenze e ai valori da trasmettere.

Tre prospettive diverse, dunque, che spaziano dalla giustizia riparativa al mondo della scuola, fino alle trasformazioni del lavoro, offrendo al pubblico l’occasione di confrontarsi su temi di attualità e interesse collettivo.

Al termine delle presentazioni sarà possibile dialogare direttamente con gli autori, porre domande e partecipare al momento dedicato alle dediche e al firmacopie.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.