Torna Bimbimbici: 8 chilometri pedalando tra Malgrate, Civate e Valmadrera

Domenica 4 ottobre ritrovo alle 9.30 al Parchetto di via Stabilini a Malgrate e partenza alle 10

L’edizione 2026 celebra i 25 anni della manifestazione nazionale dedicata alla mobilità attiva e all’uso della bicicletta che coinvolge bambini e famiglie

MALGRATE – Una pedalata di circa 8 chilometri per promuovere la mobilità attiva e l’uso della bicicletta. Partenza e arrivo al Parchetto di via Stabilini a Malgrate, con ritrovo alle 9.30

Una pedalata pensata per i più piccoli, ma aperta a tutta la famiglia. Torna nel territorio lecchese Bimbimbici 2026, la manifestazione nazionale ideata e promossa da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e organizzata localmente da FIAB-LeccoCiclabile APS.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre 2026 e coinvolgerà le strade di Civate, Malgrate e Valmadrera, con una pedalata dedicata in particolare alle bambine e ai bambini delle scuole primarie. Potranno partecipare anche genitori, nonni, zii, fratelli e sorelle maggiorenni.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 al Parchetto di via Stabilini a Malgrate, da dove la partenza avverrà alle 10. Il percorso, come indicato nella locandina dell’iniziativa, sarà di circa 8 chilometri attraverso i tre Comuni, con rientro previsto intorno alle 12 nello stesso parco. Al termine sono previsti uno spuntino e una sorpresa per i partecipanti.

La manifestazione viene presentata come un’occasione di festa dedicata a chi ama la bicicletta e la natura e vuole promuovere stili di vita orientati alla mobilità sostenibile. Bimbimbici, spiega FIAB-LeccoCiclabile, punta infatti a diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi e a promuovere la mobilità attiva, con particolare attenzione agli alunni della scuola primaria.

L’edizione di quest’anno assume inoltre un significato particolare perché coincide con i 25 anni di Bimbimbici. Lo slogan scelto per il 2026 è “I 25 ANNI di Bimbimbici – PEDALIAMO IL FUTURO”, richiamando il percorso compiuto dalla manifestazione dalla sua nascita e l’obiettivo di sensibilizzare sull’utilizzo della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile.

La campagna ha una dimensione nazionale. Nel 2025, secondo i dati diffusi dagli organizzatori, Bimbimbici ha coinvolto oltre 220 eventi, distribuiti in 18 regioni, con più di 220 città interessate e oltre 43.000 partecipanti.

Sul territorio collaborano con FIAB-LeccoCiclabile le scuole primarie dell’ICS di Civate – con i plessi di Malgrate, Civate e Suello –, l’ICS di Valmadrera, la Scuola Paritaria di Valmadrera, la Pro Loco di Malgrate, la Croce Rossa di Valmadrera, ICAM di Lecco ed Eurospin di Malgrate. La manifestazione è realizzata con il contributo e il patrocinio dei Comuni di Malgrate e Civate e con il patrocinio del Comune di Valmadrera.

Per partecipare è necessario che i bambini siano accompagnati da un adulto. Gli organizzatori ricordano inoltre che le biciclette devono essere in ordine e che non sono ammesse quelle dotate di rotelle. Il casco è vivamente consigliato e viene raccomandato di portare con sé anche una borraccia. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica mattina al Parchetto di via Stabilini: una pedalata di gruppo attraverso Malgrate, Valmadrera e Civate, nel segno dei 25 anni di Bimbimbici e dell’invito, già racchiuso nello slogan dell’edizione 2026, a “pedalare il futuro”.