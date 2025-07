Torna il Valmadrera Vintage Market con pezzi unici e artigianato di qualità

Un evento dedicato agli amanti del vintage, del collezionismo e dell’artigianato, organizzato dai volontari di UGT aps

L’iniziativa si svolge oggi, domenica 27 luglio

VALMADRERA – Torna l’appuntamento con il Valmadrera Vintage Market, che animerà il consueto piazzale del mercato di Valmadrera, in via Molini, dalle ore 7:45 alle 16 nella giornata di oggi, domenica 27 luglio. Un evento dedicato agli amanti del vintage, del collezionismo e dell’artigianato, dove curiosare tra pezzi unici e scoprire piccoli tesori dal fascino intramontabile.

Decine di espositori selezionati animeranno gli spazi con oggetti unici, curiosità d’altri tempi e creazioni originali, creando un’atmosfera vivace e accogliente. Non mancherà l’area ristoro, attiva per tutta la giornata, con gustose proposte pensate sia per chi vuole fermarsi a pranzo sia per chi desidera una piacevole pausa durante la visita.

“Negli ultimi appuntamenti il caldo ci ha fatto soffrire, ma vogliamo esserci domenica. Così possiamo salutarci come si deve prima della pausa estiva – affermano i volontari di UGT aps, organizzatori dell’evento dal 2013 – Il Valmadrera Vintage Market tornerà dopo la pausa estiva, domenica 28 settembre”.

L’ingresso è gratuito per tutti i visitatori.

Per info: www.valmadreravintagemarket.it