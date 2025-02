Uni3: “Il flauto dolce attraverso i secoli”, in tanti all’incontro con Sansone

Sansone protagonista della rassegna UNI3

L’incontro è stato introdotto dall’Assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio

VALMADRERA – La Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli ha accolto l’ottavo incontro stagionale della rassegna 2024/2025 di UNI3 – Università della Terza Età di Valmadrera. Per la prima volta, è stato ospite il Prof. Nicola Sansone, che ha tenuto la l’incontro dal titolo “Il flauto dolce attraverso i secoli”, introdotto dall’Assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio.

Diplomato in flauto dolce presso il Conservatorio di Vicenza e in DAMS presso l’Università di Bologna, il Prof. Sansone ha insegnato nei Conservatori di Trieste e Pescara. Attualmente, è docente presso la Scuola Civica di Musica “G. Zelioli” e al Liceo Scientifico G. B. Grassi di Lecco. Concertista solista e membro fondatore dell’Associazione ERTA – Italia (European Recorder Teachers’ Associations), è anche compositore di musica da camera e didattica per flauto dolce. Ha pubblicato 12 studi per flauto dolce contralto e l’antologia “Canzoni e danze europee dei secoli XVI-XVIII”.

Di fronte a una sala gremita, il Prof. Sansone ha ripercorso l’evoluzione e la fortuna del flauto dolce nel corso della storia, esplorando i secoli e i luoghi in cui quest’arte ha prosperato. Partendo dai reperti archeologici di oltre 5 mila anni fa realizzati con ossa animali, ha illustrato come questo affascinante strumento abbia raggiunto il suo apice tra il XVII e il XIX secolo, evolvendosi in diverse forme e diffondendosi principalmente in Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio e Francia.

Durante la sua esposizione, il Prof. Sansone ha anche mostrato la sua abilità, deliziando il pubblico con esibizioni musicali su varie tipologie di flauto dolce, ciascuna con il suo timbro e le sue caratteristiche uniche. Al termine dell’incontro, si è intrattenuto con il pubblico, rispondendo a numerose domande e soddisfacendo la curiosità degli ascoltatori.

L’Assessore Bosisio ha poi invitato tutti al prossimo appuntamento, in programma il 19 febbraio, con ospite il Dott. Carlo Cantoni, che terrà la conferenza dal titolo “Civate. Un monastero da scoprire”.

L’incontro sarà un’introduzione alla visita guidata prevista per il 26 febbraio, durante la quale il Dott. Cantoni accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle bellezze del Monastero di San Calocero e della Casa del Cieco di Civate. Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Valmadrera.