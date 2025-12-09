UNI3 Valmadrera. Chef Andrea Locatelli al sesto incontro con “Il pranzo è servito”

Un pomeriggio dedicato alla cucina natalizia e le ricette per le feste

Appuntamento a mercoledì 17 dicembre alle 15

VALMADRERA – Il sesto incontro dell’edizione 2025-2026 di “UNI3” – Università della Terza Età, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Valmadrera, si intitola “Il pranzo è servito. Un’idea per il pranzo di Natale” e si terrà mercoledì 17 dicembre alle ore 15 nella sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. L’incontro sarà condotto dallo chef Andrea Locatelli, che presenterà diverse ricette dedicate al menù natalizio.

Lo chef Andrea Locatelli ha intrapreso il suo percorso nel mondo culinario frequentando la scuola alberghiera, dove ha affinato le proprie competenze e coltivato una profonda passione per la cucina. Dopo gli studi, ha deciso di ampliare i propri orizzonti trasferendosi in Inghilterra, dove ha lavorato per due anni e mezzo acquisendo preziose esperienze nel settore della ristorazione.

Tornato in Italia, Andrea ha messo in pratica le competenze maturate all’estero collaborando con diversi ristoranti rinomati, tra cui il “Giovannino” di Malgrate. Durante le stagioni estive ha inoltre avuto l’opportunità di lavorare in prestigiosi alberghi a Rimini, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio professionale.

Dal 2023 Andrea Locatelli è chef e proprietario del ristorante “L’Origine”, dove continua a sorprendere i suoi ospiti con piatti creativi e di alta qualità, frutto della tradizione italiana reinterpretata attraverso le esperienze internazionali maturate nel corso della sua carriera.

Al termine dell’incontro è previsto un momento dedicato allo scambio degli auguri di Natale, durante il quale ai partecipanti verrà donato il ricettario con i piatti presentati.

Il primo appuntamento del nuovo anno con UNI3 Valmadrera, dal titolo “Osteoporosi. Una malattia silente che minaccia il nostro benessere”, si terrà mercoledì 7 gennaio e sarà presentato dal Dott. Gianpaolo Schiavo.