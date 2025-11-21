UNI3 Valmadrera. Il quarto incontro è dedicato a Maria Luisa Spaziani

La prof.ssa Alessandra Frigerio approfondisce la figura della poetessa e il suo legame con Eugenio Montale

Appuntamento a mercoledì 26 novembre alle 15

VALMADRERA – Il quarto incontro dell’edizione 2025-2026 di UNI3 – Università della Terza Età, promosso dall’Amministrazione Comunale di Valmadrera, si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 15 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli. In questa occasione la Prof.ssa Alessandra Frigerio presenterà la conferenza “Maria Luisa Spaziani. Vita, poesie e rapporti con Eugenio Montale”.

La Prof.ssa Alessandra Frigerio, laureata in Lettere e già docente presso la scuola media “Lucio Bruno Vassena” di Valmadrera, è studiosa dei classici della letteratura. Ha dedicato due approfonditi volumi alla frazione valmadrerese di Paré: Paré. Il quartiere a lago di Valmadrera (2006) e Paré raccontata dai suoi abitanti (2017). Da molti anni collabora alle proposte di lettura dell’UNI3 e partecipa attivamente alla vita culturale di Valmadrera e Malgrate.

“Maria Luisa Spaziani è stata una delle più importanti poetesse italiane del Novecento, oltre che traduttrice, docente universitaria e figura intellettuale di primo piano. Fin da giovanissima manifestò un precoce talento letterario: ancora adolescente fondò la rivista Il dado, che attirò l’attenzione di grandi protagonisti della cultura, tra cui Eugenio Montale – continuano gli organizzatori – Con il poeta instaurò un profondo legame umano e artistico: Montale la soprannominò ‘la Volpe’ e le dedicò varie poesie, riconoscendone la forza creativa e la finezza intellettuale”.

Il prossimo appuntamento con UNI3 Valmadrera è in programma mercoledì 3 dicembre e vedrà i professori Angelo De Battista e Marcello Butti presentare l’incontro “Lecco: dalla Repubblica Sociale alla Repubblica Parlamentare”.