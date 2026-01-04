UNI3 Valmadrera propone un incontro sull’amicizia tra Sora e Tombar

Il prossimo appuntamento dell’UNI3 è mercoledì, 7 gennaio, alle 15

L’evento sarà condotto da Giovanna Rotondo insieme a Gianfranco Scotti

VALMADRERA – Prosegue la rassegna culturale dell’Università della Terza Età di Valmadrera con l’incontro che si terrà mercoledì 7 gennaio, alle 15, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà tenuto da Giovanna Rotondo che racconterà la profonda amicizia tra il pittore Orlando Sora e lo scrittore Fabio Tombar. Ospite dell’incontro sarà Gianfranco Scotti, che interpreterà la lirica dal libro “Essere”, scritto da Tombari e illustrato da Sora.

Un legame che si sviluppò nel contesto culturale romagnolo del primo Novecento. Infatti, entrambi erano legati a un’idea di letteratura attenta alla vita quotidiana e ai valori umani. I due artisti si conobbero negli ambienti culturali locali e il loro rapporto fu sostenuto da un continuo scambio di idee e riflessioni letterarie. Tombari apprezzava in Sora la sensibilità poetica e l’autenticità espressiva; Sora, a sua volta, stimava la capacità narrativa e l’ironia di Tombari.

Orlando Sora, nato nel 1903 a Fano, è stato un artista italiano noto per la sua abilità nel disegno e nella pittura fin dalla sua infanzia. Nel 1931, si trasferì definitivamente a Lecco, dove si concentrò sulla realizzazione di una serie di ritratti. Le opere di Sora hanno in seguito trovato spazio in numerose case lecchesi, grazie alla sua abilità nell’interpretare ed esprimere concetti complessi.

Dal 1951 l’artista si dedicò all’arte dell’affresco e il primo esempio di tale tecnica fu realizzato per la chiesa del Caleotto. Questi rappresenta uno dei tanti artisti del periodo che ha saputo unire la virtuosità dell’arte provinciale alle tendenze della grande diffusione della pittura figurativa degli anni ’30.

Fabio Tombari, invece, fu uno scrittore e giornalista italiano originario della Romagna, noto soprattutto per i suoi racconti e romanzi ambientati in piccoli centri di provincia. La sua narrativa è caratterizzata da uno stile semplice, ironico e profondamente umano. Tombari seppe descrivere con delicatezza i sentimenti, le debolezze e i sogni delle persone comuni. Nei suoi testi emerge spesso l’amore per la sua terra d’origine e la sua scrittura riflette attenzione morale e sensibilità sociale.

Il prossimo appuntamento con l’UNI3 sarà il 21 gennaio con “Osteoporosi. Una malattia silente che minaccia il nostro benessere” insieme al dottor Gianpaolo Schiavo.