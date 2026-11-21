Uno spettacolo teatrale per la Giornata contro la violenza sulle donne

Venerdì 27 novembre alle 21 il monologo di Giulia Trippetta tra ironia e riflessione sugli stereotipi di genere e il ruolo della donna

VALMADRERA – Uno spettacolo che, attraverso ironia e comicità, invita a riflettere sugli stereotipi di genere e sui modelli culturali legati al ruolo della donna. Venerdì 27 novembre alle 21 il Cineteatro Artesfera ospiterà “La moglie perfetta”, scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento rientra nella Stagione Teatrale del Cineteatro Artesfera, realizzata con il contributo del Comune di Valmadrera.

Lo spettacolo prende spunto da un autentico decalogo degli anni Cinquanta dedicato alle regole per essere una “buona sposa” e accompagna il pubblico in un percorso tra comicità e riflessione. Al centro del monologo temi attuali come gli stereotipi di genere, la libertà di scelta e il ruolo della donna nella società contemporanea.

Con uno stile brillante e coinvolgente, Giulia Trippetta dà voce a una serie di situazioni che, partendo da modelli del passato, portano a interrogarsi su quanto certi schemi culturali siano ancora presenti nella società di oggi.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili presso la biglietteria del Cineteatro Artesfera e attraverso i consueti canali di comunicazione del teatro, sul sito www.artesfera.it.