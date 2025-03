Valmadrera. Al Teatro Artesfera andrà in scena lo spettacolo “Basta Poco”

Spettacolo di e con Antonio Cornacchione e gli attori Pino Quartullo e Alessandra Faiella

Una farsa irriverente e politicamente scorretta che invita a riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea

VALMADRERA – Prosegue la stagione teatrale al Teatro Artesfera di Valmadrera con lo spettacolo “Basta Poco“, in scena sabato 22 marzo alle 21. Scritto e interpretato da Antonio Cornacchione, che condivide il palco con Pino Quartullo e Alessandra Faiella, lo spettacolo è diretto da Marco Rampoldi. La produzione è a cura di CMC Nidodiragno/Rara Produzione, mentre la distribuzione è affidata a Duepunti Srl.

La trama dello spettacolo racconta la vicenda di Palmiro, un tipografo in gravi difficoltà finanziarie, che vive in un appartamento popolare di proprietà della Regione, intestato ai genitori deceduti da qualche anno, pur non avendone più diritto. Per evitare di pagare il TFR alla sua unica dipendente, una donna ungherese di cui è segretamente innamorato, le propone di convivere con lui, offrendole vitto e alloggio.

Un giorno Palmiro riceve lo sfratto, e l’appartamento viene assegnato a una famiglia di origini rom. Si ritrova così coinvolto in una disputa politica tra centri sociali, che vogliono cacciarlo, e neofascisti, che lo difendono strumentalmente in cambio di un’adesione ideologica che metterà seriamente alla prova le sue certezze politiche. Palmiro ne uscirà profondamente cambiato diventando un eroe, suo malgrado.

“Antonio Cornacchione firma una farsa divertente ma al contempo ruvida e politicamente scorretta, con echi del periodo più ‘comicamente impegnato’ del teatro di Dario Fo. In scena, è affiancato dall’istrionico Pino Quartullo e dalla irresistibile verve di Alessandra Faiella, che contribuiscono a dare vita a uno spettacolo esplosivo” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

“Un’opportunità di riflessione sulle incertezze e le contraddizioni dei nostri tempi, che spingerà il pubblico a una più profonda analisi della società contemporanea, il tutto arricchito dal consueto divertimento e dall’ironia tipica dello stile di Antonio Cornacchione” concludono gli organizzatori.

Ingresso 25 euro, Ridotto 23 euro. Per info: www.artesfera.it