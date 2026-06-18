Valmadrera, al via “Raccontami la montagna”: libri tra lago e territori alpini

Prima serata con lo scrittore Franco Faggiani e il romanzo “La luce del primo mattino”

Venerdì 26 giugno al Centro Culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – Prende il via venerdì 26 giugno la terza edizione di “Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne”, la rassegna letteraria dedicata ai temi della montagna, della natura e dei territori alpini, promossa dalla Città di Valmadrera attraverso la Biblioteca Comunale, in collaborazione con la Libreria Volante di Lecco, il CAI Valmadrera, la SEV, l’OSA e la Cascina Don Guanella.

L’iniziativa gode del patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona, oltre al contributo della BCC Valle del Lambro.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno alle ore 19 al Centro Culturale Fatebenefratelli, dove sarà ospite lo scrittore Franco Faggiani, tra i più apprezzati narratori italiani contemporanei legati ai temi del paesaggio e della memoria.

Nel corso della serata, in dialogo con Silvia Tenderini, Faggiani presenterà il suo ultimo romanzo “La luce del primo mattino” (Fazi Editore), ambientato tra Lunigiana e Genova. Il libro racconta la storia di Andina, una donna che, rimasta vedova e sola con i figli, affronta la povertà iniziando a vendere libri usati nelle fiere della pianura. L’incontro con Stella darà vita a un’amicizia destinata a cambiare il loro destino.

Autore di numerosi romanzi di successo, tra cui “La manutenzione dei sensi” e “Il guardiano della collina dei ciliegi”, Faggiani torna con una storia di resilienza e riscatto ispirata alla tradizione dei librai ambulanti della Lunigiana.

La serata offrirà anche la possibilità di visitare, dalle ore 18, l’Orto Botanico “Riccardo Villa” adiacente al centro culturale. A conclusione dell’incontro è prevista un’apericena offerta ai partecipanti.

La rassegna conferma la propria vocazione a portare la letteratura nei luoghi simbolo del territorio, creando occasioni di incontro tra autori, lettori e appassionati di montagna.

L’ingresso libero e gratuito.