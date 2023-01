Valmadrera: applausi per il concerto di Grace & The Soul Machine pro Telethon

Il concerto si è tenuto ieri sera, sabato, al Teatro Artesfera

Una bella iniziativa per coniugare la buona musica con la solidarietà

VALMADRERA – Applausi scroscianti per il concerto del gruppo Grace & The Soul Machine, ospitato ieri sera, sabato, a teatro nell’ambito delle iniziative promosse in favore di Telethon. Un evento in cui la buona musica si è unita alla solidarietà come evidenziato dal sindaco Antonio Rusconi che ha ringraziato Artesfera e l’assessore Marcello Butti per la collaborazione.

Dal canto suo Mattia Vergani di Artesfera ha sottolineato la ripartenza del cineforum dal prossimo 19 gennaio anticipando lo spettacolo Instant Theatre con Enrico Bertolino il 17 febbraio all’interno della stagione teatrale.

Infine Renato Milani e Gerolamo Fontana hanno ricordato il valore dell’attività svolta da Telethon Lecco da oltre trenta anni con la raccolta di risorse per la ricerca per le malattie rare e l’attività di informazione nelle scuole.