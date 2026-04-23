Valmadrera. Carlo Cottarelli all’incontro del 4 maggio “Senza giri di parole” su Europa, Italia e scenari globali

In occasione della Giornata dell’Europa, l’esperto interviene sulle sfide dell’Unione, il ruolo dell’Italia e gli scenari economici globali
L’incontro si inserisce nelle iniziative culturali del Comune e nel programma nazionale “Il Maggio dei Libri”; l’accesso è libero fino a esaurimento posti
VALMADRERA – In occasione della Giornata dell’Europa, che si tiene il 9 maggio di ogni anno, l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca del Comune di Valmadrera promuovono un incontro con Carlo Cottarelli, tra le voci più autorevoli del panorama economico e istituzionale italiano.
L’appuntamento, dal titolo “Senza giri di parole. L’Europa, l’Italia e il Mondo”, è in programma lunedì 4 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Auditorium del Centro FBF.
Economista di fama internazionale, già direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale e già Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Cottarelli offrirà nel corso della serata una lettura chiara e accessibile delle principali sfide che riguardano l’Europa, il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale e le prospettive economiche globali, partendo anche dai contenuti del suo recente libro “Senza giri di parole”.
A dialogare con l’ospite sarà la giornalista Katia Sala, mentre il saluto istituzionale sarà affidato al consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, componente della II Commissione Affari Istituzionali ed Enti Locali.
L’iniziativa si inserisce nel programma culturale dell’Amministrazione comunale e rientra nelle attività di promozione della lettura legate alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, a cui aderisce la Biblioteca di Valmadrera.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.