Valmadrera. Carlo Cottarelli all’incontro del 4 maggio “Senza giri di parole” su Europa, Italia e scenari globali

L’appuntamento, dal titolo “Senza giri di parole. L’Europa, l’Italia e il Mondo”, è in programma lunedì 4 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Auditorium del Centro FBF.

Economista di fama internazionale, già direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale e già Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Cottarelli offrirà nel corso della serata una lettura chiara e accessibile delle principali sfide che riguardano l’Europa, il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale e le prospettive economiche globali, partendo anche dai contenuti del suo recente libro “Senza giri di parole”.

A dialogare con l’ospite sarà la giornalista Katia Sala, mentre il saluto istituzionale sarà affidato al consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, componente della II Commissione Affari Istituzionali ed Enti Locali.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale dell’Amministrazione comunale e rientra nelle attività di promozione della lettura legate alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, a cui aderisce la Biblioteca di Valmadrera.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.