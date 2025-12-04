Valmadrera celebra tre artisti con la “Mostra di pittura in Ricordo – Omaggio”

Un omaggio a Agostino Giovinazzo, Domenico Ronzani e Simone Kramer Badoni

La mostra sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle 10.30

VALMADRERA – La “Mostra di pittura in Ricordo – Omaggio a Agostino Giovinazzo, Domenico Ronzani e Simone Kramer Badoni”, curata da Rosalba Citera e realizzata in collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia e il Gruppo Alpini di Valmadrera, è patrocinata dal Comune di Valmadrera – Assessorato alla Cultura.

La mostra vuole rendere omaggio a tre artisti dilettanti ormai scomparsi, Agostino Giovinazzo, Domenico Ronzani e Simone Kramer Badoni, che per molti anni hanno preso parte al Laboratorio Artistico guidato dalla pittrice e affreschista Rosalba Citera.

Il laboratorio, attivo per oltre vent’anni presso la Saletta del Centro Culturale Fatebenefratelli, è stato un importante punto di riferimento per la formazione artistica in città, coinvolgendo numerosi partecipanti e dando vita, nel corso degli anni, a più di trenta esposizioni sul territorio lecchese e oltre.

“L’iniziativa intende quindi celebrare, attraverso le opere esposte, non solo il valore umano e affettivo dei tre artisti, ma anche la lunga e significativa esperienza comunitaria nata dal percorso laboratoriale” spiegano gli organizzatori.

La mostra sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle ore 10:30 presso la Saletta “Antonio Fortu” del Centro Culturale Fatebenefratelli, seguita da un rinfresco aperto a tutti i partecipanti. L’esposizione sarà visitabile dal 6 all’11 dicembre, tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30.

L’ingresso è libero.