Valmadrera. Cinema Artesfera gremito per Roberto Mercadini

Lo youtuber emiliano in scena con ‘La più bella delle meraviglie’

Sul palco l’artista ha portato un’ironica riflessione sull’inganno delle parole, davanti a un’affollata platea

VALMADRERA – In un cinema Artesfera affollato l’artista Roberto Mercadini ha portato in scena venerdì lo spettacolo ‘La più bella delle meraviglie’, su sonetti e brani di Shakespeare, esprimendo in chiave ironica una riflessione sull’inganno delle parole, in un mondo che assomiglia a un immenso teatro in cui ognuno si propone con una maschera.

L’iniziativa rientrava all’interno della rassegna teatrale organizzata da Artesfera in collaborazione con i Comuni di Valmadrera, Civate e Malgrate, che avrà come prossimo appuntamento il 17 febbraio Enrico Bertolino con ‘Instant Theatre’.