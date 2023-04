Valmadrera. Commozione alla serata per don Giovanni Barbareschi

Al Fatebenefratelli oltre una cinquantina i presenti

Intervenuti il sindaco Antonio Rusconi, il responsabile Cultura Virginio Brivio e Giacomo Perego della Fondazione Ambrosianeum

VALMADRERA – Ha commosso le oltre cinquanta persone, presenti alla sua presentazione e proiezione al Fatebenefratelli di Valmadrera, il docufilm ‘Storie di ribelli per amore – Don Giovanni Barbareschi, il coraggio della Resistenza milanese’.

A coordinare la serata il responsabile Cultura, dottor Virginio Brivio che ha illustrato le diverse iniziative proposte in occasione del 25 aprile. Successivamente il sindaco Antonio Rusconi ha ringraziato Brivio e l’assessore Butti per questi eventi che completano e danno risalto alla cerimonia del 25 aprile, e ricordato il professor Giorgio Rumi, con cui si è laureato e che più volte è stato a Valmadrera, che ha il merito di aver dato risalto alla Resistenza Cattolica e a figure come Teresio Olivelli e i ribelli per amore.