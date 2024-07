Valmadrera. Domenica 28 luglio ultimo appuntamento con il Mercatino delle pulci

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva

In piazza del mercato dalle ore 7.45 alle ore 16

VALMADRERA – E’ in programma l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il Mercatino delle Pulci e dell’Antiquariato di Valmadrera, organizzato da UGT Valmadrera e si svolge presso il piazzale del Mercato in via Molini. L’appuntamento è per domenica 28 luglio dalle ore 7.45 alle ore 16.

Il mercatino si svolge la quarta e la quinta domenica di ogni mese da gennaio a novembre, escluso agosto, richiamando molti visitatori provenienti anche da fuori provincia.

“Vintage, antiquariato, collezionismo e tanto altro. Dal 2013, a ogni appuntamento sono presenti oltre 120 espositori, privati e hobbisti, pronti ad accogliervi con veri e propri tesori – continuano gli organizzatori -.Ma c’è una sorpresa. Dopo le vacanze estive, il mercatino ritornerà con tre appuntamenti in programma per domenica primo settembre, domenica 22 settembre e domenica 29 settembre”.

L’ingresso è gratuito con un’area ristoro per tutti i visitatori.