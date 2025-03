Valmadrera. “Due Destini”, spettacolo teatrale per raccontare storie di vita e solidarietà

Appuntamento giovedì 20 marzo alle 20:30 presso l’Auditorium “Mauro Panzeri”

Spettacolo organizzato da Medici con l’Africa Cuamm

VALMADRERA – Il gruppo lecchese di Medici con l’Africa Cuamm, con il patrocinio della Città di Valmadrera, invita la cittadinanza allo spettacolo teatrale “Due destini”, che si terrà giovedì 20 marzo alle ore 20:30 presso l’Auditorium “Mauro Panzeri” del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Armadillo e diretto da Andrea Baroni, vede protagonisti Clarissa Delfitto ed Emanuele Rampi, con musiche di Marco Bina. È tratto dall’omonimo testo scritto da Renzo Di Renzo e Sonia M.L. Possentini.

“Il 13 settembre segna l’inizio di tutto. Un giorno come tanti, ma in quel preciso istante accade qualcosa di straordinario. Rosa in Italia e Meskerem in Etiopia: due vite che, a prima vista, sembrano correre su traiettorie parallele, ma che si intrecceranno in modo indissolubile, conducendoci in un viaggio emozionante e commovente – continuano gli organizzatori dell’iniziativa – Un percorso che saprà toccare le corde più profonde dell’animo umano, facendo riscoprire il vero significato della vita”.

Successivamente, ci sarà l’incontro con la comunità e la testimonianza del dott. Francesco Morandi, pediatra che è partito con il Cuamm per il Mozambico.

Per informazioni: Gruppo Cuamm Lecco gruppo.lecco@cuamm.org

Ingresso gratuito