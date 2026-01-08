Valmadrera, due incontri per leggere il mondo degli adolescenti

Appuntamenti il 9 e il 21 gennaio al Centro Culturale Fatebenefratelli

Un progetto promosso dall’Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera, il Centro di Formazione Professionale Aldo Moro e la Biblioteca Civica

VALMADRERA – Comprendere il mondo degli adolescenti attraverso i libri e le storie che li raccontano. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Leggere gli adolescenti: comprendere il loro mondo attraverso i libri“, promossa dall’Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera, dal Centro di Formazione Professionale Aldo Moro e dalla Biblioteca Civica di Valmadrera, rivolta a genitori, docenti ed educatori.

Il progetto prevede due incontri pubblici, ospitati al Centro Culturale Fatebenefratelli, con autori che da anni dialogano con le giovani generazioni attraverso la narrativa per ragazzi. Il primo appuntamento è in programma venerdì 9 gennaio alle 17.15 con Antonio Ferrara; il secondo si terrà mercoledì 21 gennaio alle 20.45 con Marco Erba.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire strumenti di ascolto e comprensione a chi accompagna quotidianamente gli adolescenti nel loro percorso di crescita. Attraverso le storie raccontate nei libri, l’obiettivo è aprire un dialogo sulle sfide, i sogni, le paure e le aspirazioni che molti ragazzi vivono oggi, favorendo il confronto e una maggiore comprensione reciproca.

Antonio Ferrara, scrittore, illustratore e formatore, porta nella sua narrativa l’esperienza maturata negli anni di lavoro in una comunità di accoglienza per minori. I suoi libri danno voce ai più fragili e a chi fatica a raccontarsi, affrontando temi come disagio, emarginazione, crescita e riscatto. Tra le opere più note figurano “Ero cattivo”, vincitore del Premio Andersen 2012 nella categoria oltre i 15 anni, “Sulla soglia del bosco” e “Respiro”. Da tempo conduce laboratori di scrittura e illustrazione in scuole, biblioteche, carceri e comunità.

Marco Erba, insegnante di lettere in un liceo della provincia di Milano, ha fatto dell’incontro con gli adolescenti il centro della propria attività di scrittore. Nei suoi romanzi per ragazzi racconta le incertezze e i turbamenti dell’età adolescenziale con uno stile capace di favorire empatia e dialogo. Tra i titoli più apprezzati “Fra me e te”, “Quando mi riconoscerai”, “Città d’argento” e “Il male che hai dentro”.

L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito e si propone come un’occasione di confronto e crescita condivisa, con l’obiettivo di comprendere più a fondo il mondo degli adolescenti attraverso la lettura e il dialogo.