Valmadrera. Gemellaggio rinnovato a Buckingham in Inghilterra

Una giornata di festeggiamenti e cultura sotto il solstizio d’estate

Il sindaco Cesare Colombo e la rappresentante del Comitato Gemellaggio Fiorenza Pelucchi hanno sottoscritto il patto insieme ai colleghi inglesi

INGHILTERRA – La delegazione di Valmadrera è stata invitata a Buckingham, in Inghilterra, per la seconda firma ufficiale del gemellaggio, avvenuta nella lunga e luminosa giornata del solstizio d’estate, in una location dal fascino tipicamente British.

Il sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, e la rappresentante del Comitato Gemellaggio, Fiorenza Pelucchi, insieme al sindaco e al referente per il gemellaggio di Buckingham, hanno sottoscritto ufficialmente il patto di gemellaggio, intervenendo con un discorso nel contesto delle celebrazioni locali del Buckingham Day, svoltesi nel grande parco cittadino.

Gli amici inglesi si sono dimostrati molto accoglienti, invitando la delegazione di Valmadrera a rilasciare un’intervista alla radio locale 3BRadio, durante la quale hanno condiviso la loro esperienza di gemellaggio in un contesto europeo.

Successivamente, la delegazione ha incontrato il presidente del Rotary Club di Buckingham, grazie alla presenza di Antonio Rusconi, membro del Rotary Manzoni di Lecco. Immancabile la tradizionale pausa pranzo con il classico “Fish and Chips”, seguita dalla visita pomeridiana alla mostra dell’associazione artistica locale “Buckingham Art for All”. Qui, il sindaco è stato omaggiato con un’opera dell’artista John Whitehead. La giornata si è conclusa con la visita alla Parish Church per partecipare alla tradizionale cerimonia del suono delle campane.

La serata si è conclusa con un buffet all’aperto in compagnia di un numeroso gruppo della Buckingham Twinning Association, il cui motto, “Connecting Cultures across Europe”, riflette perfettamente lo spirito di collaborazione, amicizia e condivisione culturale che unisce diverse lingue e tradizioni.

In questa giornata speciale sono già stati definiti i dettagli per il torneo di tennis misto, con squadre inglesi e italiane, che si terrà a settembre presso il Tennis Club di Valmadrera, oltre a un evento artistico con la partecipazione di un docente dell’Università di Buckingham.