Valmadrera. Grande partecipazione all’incontro UNI3 con il fisioterapista Michele Locatelli

Michele Locatelli ha illustrato con chiarezza i principali concetti teorici della sua disciplina

“Locatelli ha guidato il pubblico attraverso una materia tanto complessa quanto fondamentale”

VALMADRERA – Presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera si è svolto l’incontro dal titolo “Nervi, posture e terapie passive“, parte del ciclo annuale di appuntamenti promosso da UNI3 – Università della Terza Età. Ospite e relatore dell’incontro è stato il fisioterapista Michele Locatelli.

Locatelli, fisioterapista laureato nel 2018 all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, esercita la professione presso il Centro Medico “Il Cuneo” di Valmadrera e offre anche trattamenti riabilitativi a domicilio. Si occupa principalmente di pazienti con problematiche ortopediche e dolori muscolo-scheletrici.

Di fronte a una sala gremita, con circa un centinaio di partecipanti, l’Assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio ha introdotto il relatore della giornata. Michele Locatelli ha illustrato con chiarezza i principali concetti teorici della sua disciplina, soffermandosi in particolare sullo sfatare falsi miti e luoghi comuni legati alla fisioterapia: dalla credenza dei “nervi accavallati” alle terapie passive, fino al ruolo della postura e del movimento, temi che hanno animato il cuore dell’incontro.

“Avvalendosi di fonti scientifiche autorevoli e della propria esperienza clinica, Locatelli ha guidato il pubblico attraverso una materia tanto complessa quanto fondamentale, offrendo indicazioni pratiche su come affrontare il dolore fisico, e non solo, in un’ottica di riabilitazione efficace, duratura e consapevole” spiegano gli organizzatori.

L’incontro, caratterizzato da un forte spirito di interazione, ha stimolato la partecipazione attiva del pubblico, desideroso di approfondire vari aspetti del tema trattato. I presenti hanno apprezzato la possibilità di dialogare apertamente con un professionista competente e disponibile al confronto.

Il prossimo appuntamento con UNI3 Valmadrera è in programma per mercoledì 23 aprile alle ore 15 e sarà dedicato all’incontro “Conosciamola da vicino – La nostra città gemella, Weißenhorn e dintorni”.

Gli ospiti dell’iniziativa saranno la prof.ssa Fiorenza Pelucchi, consigliere comunale con delega al Comitato Gemellaggi, e Giuseppe Castelnuovo, promotore del Comitato stesso. L’incontro sarà l’occasione per conoscere meglio il territorio e per ricevere informazioni pratiche sul viaggio a Weißenhorn e Ulm, in programma dal 2 al 4 maggio.